Foto: Facebook

Cum arată averile fabuloase ale celor care ne conduc?

Dan Barna, președintele USR, și-a actualizat declarația de avere și a urcat-o pe site-ul Camerei Deputaților. Are și niște investiții, a făcut un împrumut către USR pentru că a fost campania electorală, e vorba de un împrumut pentru filiala din Sibiu. Barna nu a mai trecut salariul soției sale. Soția sa câștiga în 2017 354.082 de lei, însă în 2019 nu a mai fost trecută nicio sumă.

Călin Popescu Tăriceanu are o declarație de avere impresionantă. Are multe lucruri din mediul privat, are afaceri. Schimbarea față de anul trecut e că a donat două case soției sale.