Strigătul unei bolnave de cancer pentru ministrul Sănătăţii: "Noi suntem puşi la zid. Când am văzut ce atitudine are Voiculescu, am rămas şocată"

Mai exact, femeia care este şi operată pe cord deschis îi cere şefului de la Sănătate să dea legea eutanasierii, în condiţiile în care aceşti medicii sunt obligaţi să-i salveze cu mâinile goale, după ce unele operaţii s-au amânat din cauza pandemiei COVID.

În plus, pacienta spune că sunt mulţi bolnavi de cancer în stare terminală care nu se pot interna în această perioadă în spital.

"În momentul de faţă, noi suntem din nou puşi la zid. Eu nu sunt în fază terminală, eu am o problemă cardiacă majoră, pot să mor în orice secundă. Sunt operată pe cord deschis.

Dar sunt pacienţi care din cauza acestor restricţii, sunt de acord că există aceste COVID nenorocit care a băgat atâta lume în pământ în pielea goală, dar nu înseamnă că ni se deschid şi nouă uşile ca să putem muri mai repede.

Întrebare pentru Dl. Cîțu : unde e viața “fantastică” promisă? Românii o duc din ce în ce mai greu! Peste 478.000 de... Publicată de Gabriela Firea pe Marţi, 6 aprilie 2021

Dacă tot ni se face asta, sunt foarte mulţi bolnavi în fază terminală pe care nu ai unde să-i duci, spitalul ţi-i dă acasă pentru că nu are unde să-i ţină. (...)

În toată ţara, secţiile de oncologie sunt insuficiente pentru bolnavii de cancer, vedeţi ce este la Fundeni, se stă la cozi.

Pe mine m-a surprins. Eu când am auzit că Vlad Voiculescu este ministrul Sănătăţii, m-am bucurat, dar când am văzut ce atitudine are am rămas şocată", a spus Corina Alexandru, pacient oncologic şi cardiac, marţi, la Antena 3.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal