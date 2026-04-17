Cântăreț american, arestat pentru crimă: Cadavrul dezmembrat al unei fete de 14 ani a fost găsit în portbagajul mașinii sale Tesla

2 minute de citit Publicat la 13:18 17 Apr 2026 Modificat la 13:18 17 Apr 2026

Cântărețul american D4vd, pe scena Coachella 2025. Sursa foto: Getty Images

Cântărețul american D4vd a fost arestat sub suspiciunea de omor, în legătură cu moartea unei adolescente al cărei trup aflat în stare de descompunere a fost descoperit anul trecut în portbagajul mașinii sale Tesla, abandonată, au anunțat joi autoritățile din Los Angeles.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

D4vd, în vârstă de 21 de ani, interpretul piesei „Romantic Homicide”, al cărui nume real este David Anthony Burke, este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, a transmis Departamentul de Poliție din Los Angeles într-un comunicat, potrivit NBC News.

Cazul va fi prezentat luni Biroului Procurorului Districtual din Comitatul Los Angeles, au precizat polițiștii. Instituția a anunțat joi că divizia sa pentru infracțiuni majore va analiza dosarul.

Avocat: „Probele reale vor demonstra că David nu a ucis-o pe Celeste”

Avocații artistului au declarat că sunt pregătiți să „apere cu fermitate nevinovăția lui David”.

„Să fie foarte clar — probele reale din acest caz vor demonstra că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și nu este responsabil pentru moartea ei”, au declarat avocații Blair Berk, Marilyn Bednarski și Regina Peter într-un comunicat emis joi seara, după arestare. „Nu a fost emis niciun rechizitoriu de către un mare juriu și nu a fost depusă nicio plângere penală. David a fost doar reținut pe baza unei suspiciuni.”

Burke a fost arestat la scurt timp după ora 16:30, într-o locuință de pe Marmont Avenue, în cartierul Hollywood Hills, a declarat căpitanul LAPD Scot Williams.

„Am făcut tot ce am putut pentru a-l monitoriza, dar odată ce am avut motive întemeiate pentru a-l aresta pentru crimă, am acționat foarte rapid”, a declarat Williams pentru California Post, într-o declarație confirmată ulterior pentru NBC News.

Ce au găsit polițiștii în portbagajul lui D4vd

Pe 8 septembrie, poliția a descoperit rămășițele lui Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, în portbagajul unui Tesla ridicat și dus la un depozit auto din Hollywood. Polițiștii au fost chemați la fața locului din cauza unui miros puternic provenit din vehicul.

În interiorul unui sac mortuar negru aflat în portbagaj, polițiștii au găsit un cap și un trunchi în stare avansată de descompunere, potrivit documentelor depuse în cadrul unei investigații a marelui juriu. Un al doilea sac conținea alte părți ale corpului, dezmembrate.

Documentele arată că Burke era ținta investigației.

Nu este clar cum a murit Celeste. Anul trecut, biroul medicului legist a declarat că nu poate oferi detalii despre cauza și modul de deces din cauza unei restricții impuse de poliție din motive de securitate.

Instituția nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii făcută joi.

Fata era dată dispărută din 2024

Celeste fusese dată dispărută din Lake Elsinore, situat la sud-est de Los Angeles, în 2024, potrivit Biroului Șerifului din Comitatul Riverside.

Medicul legist din Los Angeles a precizat că fata purta colanți negri, un top fără bretele, o brățară din metal galben și cercei tip știft în momentul în care a fost găsită.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru NBC News că rămășițele nu erau intacte. Medicul legist a spus că exista indicii că trupul se afla în mașină de o perioadă îndelungată.

La momentul în care a apărut în presă informația despre descoperirea rămășițelor, Burke se afla în turneul său „Withered World Tour”. Un purtător de cuvânt declara atunci că artistul era la curent cu situația și că „cooperează pe deplin cu autoritățile”.

Ulterior, Burke și-a anulat restul concertelor din turneul din Statele Unite.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.