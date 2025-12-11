Antena 3 CNN Actualitate Cultură Mircea Duțu continuă seria „Procesele care au schimbat lumea”

Mircea Duțu continuă seria „Procesele care au schimbat lumea”

I.D.
<1 minut de citit Publicat la 16:03 11 Dec 2025 Modificat la 16:03 11 Dec 2025
carti Procesele care au schimbat lumea
Procesele care au schimbat lumea

După debutul seriei „Procesele care au schimbat lumea” cu volumul „Procesul lui Pavel”, Editura Neverland lansează joi, 11 decembrie, cea de-a doua carte semnată de profesorul universitar și avocatul Mircea Duțu: „Pilat din Pont”.

Figura lui Pilat din Pont este una dintre cele mai controversate din istoria lumii. Prefect al Iudeii și cel care a pronunțat sentința asupra lui Iisus, Pilat este cunoscut mai ales prin prisma tradiției religioase. Însă dincolo de aceasta, imaginea reală a guvernatorului roman este foarte puțin documentată și adesea distorsionată.

În acest volum, Mircea Duțu pornește „în căutarea omului care l-a judecat pe Iisus din Nazaret”, analizând contextul politic al provinciei Iudeea, constrângerile juridice ale administrației romane și tensiunile religioase ale epocii.

Rezultatul este o lucrare echilibrată, accesibilă, foarte bine documentată, care oferă cititorului o înțelegere mai nuanțată asupra unui personaj central în istoria universală.

Prin acest volum, Mircea Duțu continuă demersul de a aduce claritate acolo unde istoria a lăsat întrebări deschise, oferind cititorilor o perspectivă echilibrată asupra faptelor istorice și politice.

Volumul poate fi găsit începând de joi, 11 decembrie la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei, la prețul de 30 de lei.

 

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: lectură carti citit literatura

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Cultură
» Citește mai multe din Cultură
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close