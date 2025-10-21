Cum a ajuns o trotinetă electrică în vârful unui pilon de pod, la 40 de metri înălțime. A putut fi dată jos abia după trei ore

21 Oct 2025

Pompierii au avut nevoie de aproape trei ore joi pentru a coborî trotineta. Foto: X

Autoritățile poloneze investighează un caz neobișnuit după ce o trotinetă electrică a fost găsită parcată în vârful unui turn de pod aflat la 40 de metri deasupra solului, în sudul Poloniei, potrivit tvpworld.com.

Incidentul a avut loc pe un pod pietonal închis publicului, care traversează râul Vistula, la periferia orașului Cracovia.

Pompierii au avut nevoie de aproape trei ore joi pentru a coborî trotineta, observată mai devreme în timpul zilei stând perfect verticală pe structura metalică a podului.

Cazul a fost preluat acum de poliția poloneză, care încearcă să afle cum a ajuns vehiculul la acea înălțime.

Deși mulți internauți au găsit situația amuzantă și au glumit pe rețelele de socializare, autoritățile au atras atenția asupra pericolului real al unei astfel de farse.

„Vehiculul a fost plasat într-un loc în care nu doar că nu avea ce căuta, dar unde ar fi putut reprezenta un risc real pentru viață”, a declarat Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne și Administrație, într-o postare pe platforma X.

„Siguranța nu este o glumă. Astfel de gesturi se pot termina cu o tragedie”, a adăugat aceasta.

Podul, inaccesibil pietonilor sau vehiculelor cu două roți, nu permite accesul publicului, iar urcarea pe structura sa este strict interzisă.

Deși au existat propuneri pentru a transforma podul într-un pasaj pentru pietoni și bicicliști, acesta rămâne în prezent o zonă restricționată.

Cum a fost urcată trotineta la 40 de metri rămâne, deocamdată, un mister complet.