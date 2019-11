Cum sa te pregatesti inaintea unui curs SEO in Bucuresti?

Esti un antreprenor aflat la inceput de drum si vrei sa inveti optimizare SEO pentru a-ti creste business-ul? Lucrezi in domeniul marketingului online, dar simti ca nu inveti destule la serviciu si vrei sa te perfectionezi?

Esti student la marketing si vrei sa iti insusesti anumite cunostinte care sa te ajute sa gasesti un loc de munca bine platit? In oricare dintre situatiile descrise mai sus te-ai afla, solutia ideala pentru tine este sa te inscrii la un curs SEO in Bucuresti.

Daca optezi pentru un curs SEO Bucuresti sustinut de un profesionist in domeniul marketingului online, asa cum este Ovidiu Joita, vei afla tainele optimizarii on page si off page, dar si informatii despre indicatorii de User Experience si valoarea brandului in SEO.

Founder & CEO al agentiei de marketing online iAgency, cu o experienta de peste 15 ani pe piata, Ovidiu Joita a simtit lipsa acuta a specialistilor din acest domeniu si a decis, la inceputul anului 2019, infiintarea Jedi SEO School.

Jedi SEO School nu reprezinta doar un curs SEO din Bucuresti, ci este o veritabila "scoala", care se intinde pe parcursul a doua luni. In cele aproape 50 de ore pe care le vei petrece la sediul iAgency din apropiere de Piata Unirii din Bucuresti, de luni pana miercuri, de la orele 18:00 la 20:00, vei afla totul despre Search Engine Optimization, atat din punct de vedere teoretic, cat si practic.

In plus, pe langa Ovidiu Joita, vei avea ocazia sa iti insusesti informatii utile de la alti experti din domenii conexe marketingului online, precum Google Analytics, UX sau PPC.

Chiar daca nu esti foarte familiarizat cu domeniul, nu te poti prezenta la acest curs SEO din Bucuresti fara sa fi citit absolut nimic. De asemenea, odata ce incepi orele, vei primi anumite "teme pentru acasa", pe care trebuie sa le rezolvi pana la cursul urmator. In ambele situatii, este nevoie de o pregatire de baza. Iata in ce ar trebui sa constea aceasta:

1. Inainte de cursul SEO din Bucuresti

- stabileste-ti clar obiectivul pentru care vrei sa urmezi Jedi SEO School, ca sa dai un raspuns convingator cand ti se adreseaza aceasta intrebare (fie pentru ca detii sau administrezi un business, studiezi sau lucrezi in domeniul marketingului online sau din pura pasiune ori curiozitate);

- insuseste-ti notiunile de baza, pentru a-i demonstra lui Ovidiu Joita, dar si colegilor tai ca stii ce reprezinta acest domeniu (la primul curs, ai putea fi intrebat "Ce inseamna SEO?", "Ce inseamna SERP?", "Este Google online sau offline?" - asigura-te ca stii sa raspunzi la aceste intrebari);

2. In timpul cursului SEO din Bucuresti

- fii atent la notiunile predate de Ovidiu Joita si ceilalti invitati, ia-ti notite si reciteste-le inainte de urmatorul curs, pentru a dovedi ca esti interesat de informatii si iti doresti sa evoluezi in domeniul marketingului online;

- fa-ti "temele pentru acasa", conform informatiilor primite in timpul cursului SEO din Bucuresti, pentru ca astfel dovedesti seriozitate si perseverenta in insusirea cunostintelor predate;

- socializeaza cu ceilalti colegi, dar si cu Ovidiu Joita si invitatii sai, pentru ca astfel ai ocazia sa afli informatii utile, intr-un cadru mai putin formal.