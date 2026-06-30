Aeroportul Otopeni se schimbă. Cum va arăta noul terminal modern care vrea să rivalizeze cu cele din Europa

2 minute de citit Publicat la 10:48 30 Iun 2026 Modificat la 10:54 30 Iun 2026

Valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de aproximativ 18,4 milioane euro. Foto: Compania Națională Aeroporturi București

Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul pentru atribuirea celui mai mare și complex proiect de infrastructură aeroportuară din România: proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Construcția noului terminal al Aeroportului „Henri Coandă” se va realiza în 3 ani și jumătate, iar proiectarea va dura maximum 2 ani.

Principalul obiectiv al contractului este proiectarea noului terminal de pasageri, cu o suprafață de aproximativ 176.000 mp, care să acomodeze traficul prognozat pentru anul 2040 de aproximativ 30 de milioane pasageri/an (traficul de pasageri la orele de vârf ar putea ajunge la 6.500 de pasageri/oră).

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Beneficiile noului terminal vor fi comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene:

minimum 48 de standuri noi de parcare aeronave;

minimum 20 de punți de îmbarcare;

sisteme moderne de benzi de bagaje (sosiri și plecări);

echipamente moderne de control de securitate;

sisteme de ultimă generație pentru informarea pasagerilor și semnalizare intuitivă;

iluminare ambientală, acustică optimă și climatizare eficientă;

saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene;

zone diverse de retail și food & beverages, dimensionate pentru a realiza „IATA Optimum Level of Service”.

Noul terminal va fi destinat atât companiilor aeriene legacy, cât și operatorilor low cost, care vor avea o zonă specială de îmbarcare/debarcare. Aeronavele vor dispune de mai multe căi de rulare moderne, realizate pe o nouă infrastructură aeroportuară.

Terminalul va dispune de conectivitate multimodală: rutieră și feroviară, cu noi stații pentru transportul public de călători, autocare și taxi.

În plus, se va realiza inclusiv o rețea complexă de drumuri de acces în zonele de landside și airside, pentru asigurarea conexiunilor rutiere, cu drumuri și pasaje subterane, între terminalul actual și viitorul terminal.

Consorțiul câștigător este Asocierea Leviatan Design (lider), Ubitech Construcții (asociat), cu subcontractanții/terții/ofertanții Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start SRL, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC - Consultanță de Mediu, Raluca Șerban Environmental Consultancy și Profesional Construct Proiectare.

Valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de aproximativ 18,4 milioane euro. Contractul acoperă o perioadă de 10,5 ani, astfel:

2 ani – proiectarea

3,5 ani ani – asistența tehnică în perioada construcției terminalului

5 ani – asistența tehnică în perioada de garanție a lucrărilor