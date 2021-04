Dan Dungaciu: Situația de la granița cu Ucraina trece de la faza militară la cea diplomatică

Nu este clar însă dacă ordinul se referă la toate forțele sau doar la cele transferate din regiuni mai îndepărtate ale Rusiei. Concentrarea a peste 100.000 de militari ruși la frontiera cu Ucraina a dus la o tensiune fără precedent a relațiilor dintre Rusia și Occident și au generat temeri cu privire la izbucnirea unui nou război de amploare.

Aceste informații au fost comentate, joi, în emisiunea Decisiv, de la Antena 3, de profesorul Dan Dungaciu, analist de politică externă:

"Era un semnal previzibil pentru că de ceva vreme au intrat în faza de dezescaladare a conflictului din jurul Ucrainei. În mare, ceea ce am auzit astăzi este o consecință a fazei în care am intrat. Cred că războiul din această perspectivă nu mai este iminent, n-a fost de ceva vreme. Din momentul în care a vorbit domnul președinte al SUA Biden cu președintele Federației Ruse, în momentul în care America și-a retras potențialele nave care ar fi urmat să intre în Marea Neagră, am asistat la exercițiul de găsire narațiunii de dezangajare a tuturor părților.

Am depășit, din punctul meu de vedere, faza militară, vom intra în faza diplomatică, la fel de îngrijorătoare pentru România, cum a spus președintele Klaus Iohannis, precum este și faza militară, chiar dacă în alt fel", a spus profesorul Dan Dungaciu.

Rusia începe retragerea efectivelor suplimentare mobilizate în apropiere de Ucraina

Rusia va începe retragerea efectivelor militare suplimentare mobilizate în ultimele săptămâni în regiunea Crimeea, anexată în 2014, şi în apropierea frontierelor Ucrainei, Ministerul Apărării de la Moscova anunţând că exerciţiile militare s-au încheiat.

Retragerea efectivelor militare ruse suplimentare mobilizate în apropierea frontierelor Ucrainei va începe vineri şi ar urma să se încheie pe 1 mai, conform agenţiei RIA Novosti.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat joi că exerciţiile militare desfăşurate în sud-vestul Rusiei s-au încheiat, astfel că trupele vor începe să revină la bazele militare de care aparţin.

"Cred că obiectivele exerciţiilor militare inopinate au fost îndeplinite în totalitate. Militarii au demonstrat abilitatea de a asigura apărarea ţării. Forţele Armate ruse reacţionează în mod adecvat la toate modificările situaţiilor în apropierea frontierelor Rusiei şi în zonele de coastă", a afirmat Serghei Şoigu, potrivit Mediafax.

