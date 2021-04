Dan Tănasă, prima reacție după ce a fost sancționat: Plec din AUR, mă înscriu în USR!

USR a cerut ca deputatul AUR să piardă 80 la sută din salariu pe o perioadă de 3 luni, după ce i-a insultat pe deputaţii săi, Ionuţ Moșteanu şi Silviu Dehelean, într-un scandal pe holurile Parlamentului, care aproape a degenerat într-o bătaie în toată regula. Pentru moment, deputatul AUR Dan Tănasă a primit doar un avertisment, însă dacă va mai comite alte abateri de la codul parlamentarului, urmează şi sancţiunea în bani.

Deputatul Dan Tănasă glumeşte că acu vrea să se înscrie în USR după ce a fost sancţionat pentru scandalul făcut în Parlament cu deputaţii USR-işti.

"Dacă vorbim de lege, atunci hai să îl sancționăm pe Dan Tănase pe lege!"

"Eu îi felicit pe colegii de la USR. Este chiar prima mare realizare pe care o au de când s-a înființat acest partid", a anunțat, ironic, deputatul AUR, în direct la Antena3.

"Trebuie să spun că e amuzat pentru că această sancțiune s-a aplicat în lipsa mea, nu am fost legal citat, invitat la această ședință, nu am avut dreptul la apărător, nu am fost audiat, nu au fost audiați martori. Au plecat de la prezumția că sunt vinovat, iar în opinia mea această procedură este una stalinistă pentru că astfel vor putea fi sancționați toți deputații care se uită strâmb la vreun deputat USR-PLUS. Dacă vorbim de lege, atunci hai să îl sancționăm pe Dan Tănase pe lege!", a mai afirmat deputatul AUR.

Dan Tănase și-a cerut încă odată scuze pentru limbajul folosit în timpul incidentului, precizând că nu îl caracterizează.

"Toți apropiații știu că nu utilizez de regulă un astfel de limbaj și evident că îl regret, însă ceea ce nu se spune și nu s-a spus nici acum este că am fost provocat în repetate rânduri de către cei doi și domnul acela care ulterior a pozat în victimă. El este cel care a venit amenințător înspre mine. Domnul Moșteanu m-anprovocat în repetate rânduri." - a mai precizat Tănasă.

