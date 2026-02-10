Descoperiri care schimbă destine: Cercetătoarea Raluca van Staden, în Albumul Personalităților din România

Cercetătoare Raluca-Ioana van Staden, în Albumul personalităților din România

Există o Românie care nu face zgomot, dar produce rezultate care schimbă destine. O Românie a laboratoarelor, a brevetelor și a descoperirilor care pot salva vieți. Această Românie este adusă în prim-plan de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin Albumul personalităților din România – un proiect editorial anual care reunește 100 de români ce contribuie la dezvoltarea țării, din domenii-cheie: cercetare, educație, medicină, cultură, sport și societate. Cercetătoarea Raluca van Staden şi-a adus contribuţia la diagnosticul cancerului şi a ocupat un loc important în acest program.

Printre personalitățile selectate se află Raluca-Ioana van Staden, unul dintre cei mai apreciați cercetători români la nivel internațional și un nume asociat cu una dintre cele mai promițătoare invenții medicale ale ultimelor decenii: un senzor capabil să identifice, în doar câteva minute, mai multe tipuri de cancer în organism.

Performanțele sale vorbesc de la sine. Este primul specialist din România distins cu titlul de ACS Fellow de către Societatea Americană de Chimie, o recunoaștere rezervată elitei mondiale în domeniu. Invenția sa a fost premiată la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, iar impactul acestei descoperiri i-a adus Trofeul de Aur al Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală pentru cea mai bună femeie inventator.

Drumul spre excelență a început devreme. Încă din anii de facultate, Raluca-Ioana van Staden a ales să nu fie „doar un student”, ci să intre direct în cercetare, lucrând în domeniul senzorilor - un fundament care avea să-i definească întreaga carieră. După finalizarea doctoratului, parcursul profesional a dus-o în Africa de Sud, unde s-a concentrat pe analiza clinică a bolilor grave și pe metode moderne de diagnostic, într-un context dur, în care lipsa instrumentelor rapide de detecție costa vieți.

Experiența acumulată acolo a conturat o misiune clară: identificarea timpurie a bolilor grave, în special a cancerului, într-un stadiu în care intervenția medicală poate face diferența. În 2007, cercetătoarea a luat o decizie esențială pentru parcursul său profesional și personal – întoarcerea în România. Motivația a fost una simplă și profundă: munca ei trebuia să ajute, în primul rând, acasă.

În 2010, a brevetat senzorul care avea să devină o referință în domeniul diagnosticării rapide. Dacă inițial tehnologia permitea identificarea unui singur biomarker în câteva minute, astăzi vorbim despre peste 200 de senzori capabili să analizeze simultan mai mulți biomarkeri, deschizând drumul către testări rapide, accesibile și eficiente pentru populație.

Miza finală este prevenția. Screening-ul de masă, bazat pe teste rapide și ușor de utilizat, ar putea schimba radical modul în care este abordat cancerul, reducând mortalitatea și crescând șansele reale de tratament. Este o viziune care transformă cercetarea dintr-un exercițiu academic într-un instrument concret de sănătate publică.

Albumul personalităților din România este mai mult decât o colecție de nume, reprezentând o radiografie a valorilor contemporane care construiesc România de mâine. Selecția realizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a urmărit contribuții cu impact real asupra comunităților, educației, culturii și imaginii țării, atât la nivel național, cât și internațional. Povestea Ralucăi-Ioana van Staden este dovada clară că excelența românească există, performează și merită recunoscută - pentru că uneori, dintr-un laborator din România, se poate schimba lumea.