Cine este mama Dianei Șoșoacă? Este mai celebră decât senatoarea AUR

Este vorba chiar despre Alice Florescu-Bleotu, doctor primar, obstetrician-ginecolog și doctor în științe medicale, cu multiple diplome obținute în străinătate, medic foarte cunoscut în București și bună prietenă cu o mulțime de vedete din România, printre care Marina Almășan și Florin Piersic, scrie DCNews.

În ciuda faptului că Diana Șoșoacă s-a făcut remarcată ca avocata lui ÎPS Teodosie, în conflictul față de pelerinaje, mama sa, Alice Florescu-Bleotu este specialistă în ezoterism, o disciplină care intra în conflict direct cu învățările Bisericii Ortodoxe, promovate intens de AUR.

“Tatiana-Alice Florescu-Bleotu. Nume lung, complicat, ca și ființa mea…

O prietenă numerolog îmi spunea “Să nu pui niciodată mai mult de un nume unui copil, pentru că, altminteri, nimic nu-i va ieși din prima”. Mie personal, unele lucruri mi-au ieșit din prima, altele mai târziu.

M-am născut în urbea „X“ a lui Conu‘ Iancu Caragiale. Și asta nu întâmplător, pentru că de aici mi se trage seva de „revoluționară“ și învingătoare, și asta nu acum, la vârsta super maturității, ci de atunci! Dintotdeauna! “Să nu uiți, Năică, că sunt ploieșteancă… sunt republicană!”.

”Am trăit prima tinerețe alături de fiica mea cea mare, Diana”

Sunt medic primar, obstetrician-ginecolog și doctor în științe medicale prin concurs, cu examene adevărate, cu probă practică, operatorie. Am susținut examene și concursuri de când mă știu. Chiar și acum, nu mă las! Am trăit prima tinerețe alături de fiica mea cea mare, Diana, iar a doua tinerețe alături de fiul meu, Alexandru. Veșnica mea tinerețe continuă alături de nepoții mei, Andrei-Bogdan, 14 ani, și Marie-Thais, 3 ani si 6 luni, copiii Dianei. Sper ca și Alexandru să mă fericească cu această “tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, prin copiii lui.

Știi? Elixirul acesta se află în însăși Energia unică a acestui pământ românesc, pe care nu am putut să-l părăsesc niciodată, deși am avut ocazii nenumărate, precum și invitații de lucru în spitalele unde m-am specializat (Franța, Italia, Germania, China).

Cred că am fost exemplu pentru copiii mei în ceea ce privește studiul, conștiinciozitatea, responsabilitatea, continuitatea profesională, ridicarea ștachetei în mod continuu, dar și pe linie culturală și spiritual-ezoterică.

Am văzut LUMEA la propriu! Parafrazându-l pe Iorga, „O călătorie prin lume face cât toate bibliotecile” . Am comunicat cu LUMEA la propriu, cu mii de oameni, pacienți, și în special cu mii de femei, de când practic obstetrica-ginecologia, adică din decembrie 1988.

Am trăit paradoxul, am fost și sunt VIAȚĂ!

Am inţeles natura umană în întreaga ei complexitate și astfel am ajuns la acea chibzuință, înțelepciune, toleranță, pe care doar „experientia docet” (experienţa te invaţă). Nu critic, nu bârfesc, nu dau verdicte! Am făcut și fac acte filantropice, conduc o organizație de femei într-o Alianță Creștin-Ortodoxă, Clubul Doamnelor Dignitas și o Asociație Inalt Spiritual-Esoterică.

„Am adus” pe lume mii de copii. Pe unele dintre fetele a căror naștere am asistat-o în urmă cu 20-26 ani, le-am asistat deja la nașterea propriilor nou născuți. „Am adus” pe lume și proprii mei nepoți.

Am sădit mai mult de un pom, am ridicat o casă, am influențat destine, ca profesor. Am făcut mult bine, am făcut și rău (fără să vreau). Sunt un om drept, corect și demn. Sunt un Leu generos și îi mulțumesc Divinității că m-a înzestrat cu darul iubirii, cu darul întelegerii, cu darul tămăduirii și cu darul acceptării.

Am trăit paradoxul, am fost și sunt VIAȚĂ! Mulțumesc pentru TOT, pentru că în tot ceea ce a fost frumos, am învins, am reușit!”, declara cu ceva timp în urmă, Dr. Alice Florescu, pentru femeide10.ro.