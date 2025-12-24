Dispar rețetele și biletele de trimitere de la medicul de familie. Documentele medicale devin complet digitale

Rețetele, scrisorile medicale și trimiterile clasice pe care le primim acum la doctor vor dispărea și se vor muta pe o nouă platformă care va fi funcțională din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat la Digi 24 în ce va consta schimbarea și ce presupune noul sistem.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, platforma este gata în proporție de 65% în acest moment.

În această platformă se vor putea vizualiza biletele de trimitere în format electronic, rețetele electronice, scrisoarea medicală, dosarul electronic al pacientului și istoricul serviciilor medicale. Astfel, se digitalizează în proporție de peste 95% toată activitatea birocratică dintre pacient și furnizorul de servicii medicale, a mai precizat ministrul.

Modernizarea platformei se face din fonduri PNRR.

„Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.