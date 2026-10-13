Dominic Fritz și întreaga conducere a Primăriei Timișoara, investigați de DNA pentru deturnarea a peste 67 milioane de lei

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Hepta

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timișoara, acuzată de abuz în serviciu. Fostul primar, Dominic Fritz, viceprimarul USR Ruben Lațcău, care acum conduce administrația timișoreană, administratorul public Marius Creiveanu și mai mulți funcționari, sunt acum în atenția procurorilor. Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 - 2022, fiind suspectați că au deturnat 68 de milioane de lei.

„La data de 03.08.2026 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara sub numărul 45/18/P/2026 procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit de organele de urmărire penală din cadrul acestei unități de parchet, din care rezultă că persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au cauzat o pagubă bugetului ”COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA în valoare de 67.840.130 lei, sumă care reprezintă totodată un folos necuvenit pentru bugetul UAT Timișoara.

De asemenea, prin folosirea sumei de 67.840.130 lei în alt scop decât cel stabilit prin lege, persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au vătămat interesele COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA, agravând starea de insolvență a acesteia”, se arată în ordonanța de predare înscrisuri a DNA către Primăria Timișoara.

A doua zi după autosesizare, procurorul de caz a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cercetările fiind efectuate acum in rem.

Surse bine informate au confirmat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, faptul că ancheta DNA a pornit după ce administratorul judiciar al Colterm a descoperit că banii pe care Ministerul Dezvoltării i-a transmis ca subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei nu au ajuns în conturile Colterm sub această formă, ci administrația Fritz a deturnat fondurile.

Deși avea obligația de a transfera banii către Colterm în maximum trei zile după ce aceștia i-au ajuns în conturi, Primăria Timișoara a achitat din aceste sume facturi pe care le avea de plătit către societatea de termoficare.

Ancheta DNA Timișoara despre deturnarea celor 68 de milioane de lei pentru Colterm este doar vârful aisbergului. Pentru că, în realitate, a fost orchestrat un adevărat plan de distrugere a societății de termoficare a Timișoarei care era și așa într-o situație limită. Deși administrația locală avea suficienți juriști, la începutul anului 2021, a fost angajată firma de avocatură Schonherr și Asociații, care a primit un contract de peste un milion de lei de la Primăria Timișoara pentru „securizarea patrimoniului Colterm și continuarea serviciului public de furnizare a agentului termic”.

Cu suportul firmei de avocatură, cu câteva zile înainte de a se cere intrarea în insolvență, a fost adoptată o hotărâre de consiliu local prin care patrimoniul Colterm SA a trecut fără niciun leu la Primăria Timișoara. Pentru aprobarea anexei în care s-a stabilit transferul gratuit de bunuri s-a invocat hotărârea 15/2021 a AGA a Colterm SA.

Totul a fost un fals, pentru că niciodată consilierii locali nu au aprobat transferul gratuit prin respectiva hotărâre. Ba mai mult, bunurile transferate erau sub sechestrul ANAF pentru datorii mai vechi, iar administrația Fritz a fost avertizată oficial de către oficiul juridic al companiei. Dar nu a contat și operațiunea a continuat.

Ulterior, Direcția Mari Contribuabili din ANAF a făcut plângere penală împotriva conducerilor Primăriei Timișoara și Colterm pentru sustragerea de bunuri aflate sub sechestru, în valoare de aproape 40 de milioane de lei.

Societatea de termoficare din Timișoara a intrat în proces de insolvență, în octombrie 2021, după ce administrația condusă de Dominic Fritz a refuzat să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru Colterm. În aceste condiții, în 2021 și 2022, Colterm a primit amenzi record la Administrația Fondului de Mediu în valoare totală de peste 178.7 milioane lei sau, mai simplu, peste 35,5 milioane de euro.

Dosarul DNA nu este singura problemă pentru Dominic Fritz, liderul USR pierzându-și mandatul după ce a fost găsit în conflict de interese administrativ.

Vă reamintim că ANI îi investighează averea după ce Antena 3 CNN a semnalat neconcordanțe grave în declarațiile de avere privind cumpărarea terenului și vilei din Timișoara împreună cu soția sa.