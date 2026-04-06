Drama unei femei care a ajuns, fără voia sa, administrator la 7 firme anchetate. I se promisese ajutor medical pentru fiica ei

Veronica Coman ar fi fost trecută ca administratorul a 7 firme implicate într-o rețea de spălare de bani. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O femeie din județul Ilfov a descoperit că este administratorul a şapte firme chiar când i-au bătut mascații la ușă, în zorii dimineații. Este povestea Veronicăi, o mamă cu un copil cu dizabilități, care susține că a fost păcălită de un ONG să semneze acte pentru un ajutor medical. În realitate, identitatea ei a fost folosită pentru mai multe firme care sunt cercetate într-un dosar-mamut de înșelăciune și spălarea banilor. Polițiștii anchetează acum cazul unei fraude de aproape 250 de milioane de lei.

Povestea Veronicăi Coman a început în urmă cu patru ani. Aceasta se întâlnea pe holurile spitalului, acolo unde se afla cu fiica sa pentru o operație, cu un reprezentant al unei asociații care îi promitea că o va ajuta cu cheltuielile medicale. Pentru a primi acest ajutor, femeia susține că a fost pusă să semneze mai multe acte și să își dea datele din buletin.

"20 de milioane mi-a dat. Deci, atât mi-a dat: 20 de miioane (n.r.: 2.000 lei). Eu, să vă zic așa în situația care eram disperată cu copilul, că nu avea cine să vine după mine în spital, așa, i-am luat. M-a pus să semnez pe hârtie, ea mi-a dat niște hârtii, m-a pus să semnez, eu nu m-am uitat, bineînțeles, ce am semnat", a declarat Veronica Coman pentru Antena 3 CNN.

Coșmarul a devenit realitate pe 24 martie, la ora 6 dimineața. Mascații i-au bătut la ușă și i-au percheziționat casa. Motivul: în acte, Veronica, ar fi fost trecută ca administratorul a şapte firme implicate într-o rețea de spălare de bani.

"Am început să tremur, am început să plâng şi zic: «Domnule, nu se poate așa ceva! Ce am făcut? Pentru ce? Nu am fost nicăieri, n-am făcut absolut nimic! Spun: De ce mă trezesc?!» El a zis: «Doamnă, asta zice situația. Noi am venit să vă spunem că asta este situaţia»", a mai povestit Veronica Coman în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Femeia a depus plângere la Parchet și susține că a fost păcălită. Ancheta vizează o rețea care raporta cantități fictive de deșeuri pentru a încasa ilegal sume uriașe de bani. Prejudiciul total: 236 de milioane de lei.

"Din cercetările efectuate până în acest moment, a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2021 - noiembrie 2025, reprezentanţii de a 27 de societăți comerciale ar fi creat circuite fictive pentru a raporta cantități de deșeuri mult mai mari decât cele colectate în realitate. Aceste raportări ar fi fost utilizate pentru a obţine în mod fraudulos sume importante de bani", a transmis Crina Eşanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

Potrivit unor surse, este verificată și ipoteza potrivit căreia femeia a fost racolată chiar de președinta asociației. Am încercat să obținem un punct de vedere de la cea acuzată de înșelăciune, însă, dialogul a fost scurt.

Întrebată dacă a trecut cele şapte firme pe numele Veronicăi Coman, Daniela Riccio, președinte ONG, a răspuns: "Doamne ferește, nu am ocupat niciodată cu așa ceva".

Ulterior, despre posibile întâlniri pe care le-ar fi avut cu Veronica Coman, președinta asociației a spus: "Doamnă, îmi puneți prea multe întrebări. V-am spus că nu are nicio importanță ce vreți dumneavoastră, ce acuză ea, acuză ea. Să și demonstreze că am făcut eu lucrul acela".

Specialiștii spun că astfel de metode se folosesc tot mai frecvent, în special pentru ca unele firme să își piardă urmă în fața anchetatorilor.

"De-a lungul timpului, s-au văzut acte false înregistrate la Registrul Comerțului, falsificându-se toată semnătura. Mai mult, s-au văzut persoane fizice care se complac în această situație. Fie nu înțeleg ce semnează şi atunci este altă situaţie sau fie acceptă cu naivitate", a explicat Adrian Bența, analist financiar, pentru Antena 3 CNN.

Un alt caz de acest fel a fost făcut public recent de Antena 3 CNN. Un patron din Capitală a descoperit că firma i-a fost furată cu totul, online, după ce atacatorii au folosit acte false și semnături electronice pentru a-l radia din propria societate.