PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 2019. Veste proastă pentru elevi în prima zi de școală

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 2019 Ministrul interimar al Educaţiei, Valer-Daniel Breaz, consideră "regretabil" faptul că există şcoli care nu vor începe la timp noul an şcolar.



PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 2019 "Este regretabil. Nu este din cauza Ministerului acest aspect. Este din cauza celor care gestionează şi administrează şcolile. Sunt două grădiniţe care vor începe şcoala pe 23 (septembrie - n.r.) şi o şcoală care începe cursurile în data de 16 septembrie. Este regretabil. Trebuiau să se mişte mai repede. Am spus că atunci când trebuie să faci nişte lucrări de renovare într-o şcoală nu trebuie să te duci şi să vezi ce lucrări vrei să faci în şcoala respectivă în 15 iunie. Te duci în 15 ianuarie, în 15 februarie şi vei avea terminate licitaţiile până atunci", a afirmat luni ministrul interimar al Educaţiei, prezent la ceremonia de deschidere a noului an de învăţământ la Şcoala gimnazială nr. 79 din Bucureşti.



PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 2019 El a susţinut că există "mai puţin de 4.000 de clădiri care nu au autorizaţie ISU".



"În momentul de faţă nu discutăm de 4.000 de şcoli fără autorizaţie ISU. Autorizaţia ISU se dă pe fiecare clădire în parte. Sunt circa 29.000 de clădiri. În momentul de faţă avem mai puţin de 4.000 de clădiri care nu au autorizaţie ISU. Am precizat de foarte multe ori care sunt condiţiile de obţinere a unei autorizaţii ISU şi încă o dată revin şi spun: Colegiul Lazăr din Bucureşti desfăşoară activităţi de 160 de ani. Clădirea se află pe trotuar. Una din condiţiile obţinerii autorizaţiei este ca distanţa de la trotuar până la clădirea şcolii să fie de minim patru metri. Spuneţi-mi ce-am putea face ca să se obţină autorizaţia ISU?", a explicat Breaz.



PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 2019 Ministrul interimar al Educaţiei a mai spus că paza în şcoli depinde de "tipicul" fiecărei instituţii de învăţământ.



"Sunt şcoli care îşi asigură paza pentru că directorii sau primarii din UAT-urile respective consideră necesar acest lucru. Sunt şcoli în mediul rural unde se consideră că nu este necesară neapărat paza făcută de o firmă specializată. Dar în fiecare şcoală există un portar, există cel puţin o persoană care se ocupă de acest lucru", a mai spus ministrul.