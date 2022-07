Povestea tânărului premiat cu aur la Olimpiada de Matematică pentru Juniori. Victor lucrează 10 ore pe zi

Victor-Vasile Dragoş, un elev din Baia Mare, a câştigat medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori.

Performanţa sa a ajutat echipa României să iasă pe primul loc, în competiţie.

Pasiunea pentru matematică a descoperit-o încă din clasa a cincea, după ce a participat la două olimpiade. Acesta a avut de ales între cifre şi muzică.

"În clasa a V-a am fost și la olimpiada de pian și la cea de matematică. La mate am avut marea bucurie pentru că m-am calificat la faza națională. A fost o surpriza pentru mine. Din acel moment am știut ce să aleg. Matematica este mai mult pentru mine", a precizat tânărul elev.

Pentru a avea performanţe, Victor se pregăteşte intensiv, mai ales înainte de concursuri.

"Victor lucrează destul de mult la matematică. În momentele mai importante, înainte de concursuri, cam 10 ore pe zi, iar în rest cam 4, 5 ore", a declarat profesorul acestuia, Andrei Bretan.

În cursa sa spre succes, mama tânărului i-a fost mereu alături.

"Eu sunt mândră de fiul meu. Eu aș fi bucuroasă pentru orice ar face, dar această performanță e ceva deosebit și am am avut prilejul de a-l însoți la Sarajevo. Cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viață mea", a menţionat mama elevului pentru Observator.

Lotul olimpic de juniori al României a obținut la Olimpiada Balcanică de Matematică patru medalii de aur şi două de argint. A fost cea mai bună echipă din cele 18 care au participat la concurs.

La ediția din acest a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori (competiţie rezervată elevilor cu vârste sub 15 ani și jumătate) au participat concurenți din 18 ţări (11 țări cu statut de membru: Albania, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Turcia, respectiv 7 cu statut de invitat: Arabia Saudită, Azerbaidjan, Croația, Franța, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan). Echipele sunt formate, de regulă, din 6 elevi, iar țara-gazdă poate înscrie două echipe în concurs.