Elena Udrea: Astăzi am primit o veste bună - Cred că justiția este totuși pe un drum bun

Elena Udrea a reacționat, marți seară, după ce Comisia Europeană a transmis Curții de Justiție a Uniunii Europene că deciziile CCR trebuie respectate.

"Astazi am primit o veste buna, pe care o asteptam altfel, de la Bruxelles. Comisia Europeana a raspuns Curtii Europene de Justitie in dosarul Gala Bute spunand ca , deciziile CCR trebuie respectate in Romania.

Daca unii dintre dvs. sunteti mirati de ce trebuie sa ne spuna asta Comisia Europeana, va reamintesc faptul ca in dosarul care ma priveste, cunoscut ca Gala Bute, ICCJ a refuzat sa rejudece cauza asa cum a decis CCR si cum s-a intamplat in alte dosare cu situatie similara si, a suspendat procesul si l-a trimis la CJUE, intreband instanta europeana daca poate calca in picioare deciziile CCR.

Raspunsul Comisiei Europene inseamna ca si in cazul meu, ca si in cele trimise ulterior la Luxemburg, procesul Gala Bute se va rejudeca. De la inceput! Asa cum este legal si corect. Judecat de data asta de judecatori ajunsi aleatoriu in complet, nu pusi cu mana dintre cei care executa ordinele generalilor venite la Inalta Curte pe biletele.

Cred ca justitia de azi este totusi pe un drum bun, tot mai multi judecatori dar si procurori avand curaj sa judece dupa lege si propria constiinta", a scris Elena Udrea, pe pagina sa de Facebook.

sursa: Facebook/ Elena Udrea