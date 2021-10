Factura la energie ar putea fi mai mică cu 100 de lei, dacă UE elimină două taxe

"Am anumite reţineri în privinţa soluţiei găsite (de Guvern privind compensarea facturilor la energie, n.r.), este una destul de greoaie, are câteva slăbiciuni şi aş spune că poate erau alte soluţii mai uşor de implementat decât această ordonanţă 118 şi exact în această direcţie mă aştept să vină recomandările din partea Comisiei Europene. (...) Mă aştept din partea Comisiei Europene să vină recomandarea tocmai de a taxa acele companii care în această perioadă fac nişte venituri suplimentare datorită evoluţiei preţurilor din pieţele angro, mă aştept să propună eliminarea unor taxe din factura de energie electrică sau de gaze naturale, cum ar fi de exemplu bonusul pe cogenerare, care se aplică în România pentru schema de sprijin pentru centralele în cogenerare de înaltă eficienţă, contribuţia la certificate verzi", a afirmat Zoltan Nagy-Bege, în cadrul Aspen Energy Summit 2021, citat de stiripesurse.ro.

Vicepreşedintele ANRE a apreciat că eliminarea celor două taxe ar produce din ianuarie o scădere cu 100 de lei a facturii de energie electrică.

"Noi am făcut un calcul, momentan contribuţia la sistemul de certificate verzi este la 13 euro/megawat oră, înseamnă în jur de 65 de lei, momentan bonusul pe megawat oră este de 17 lei, dar ambele cresc, începând cu 1 ianuarie. Contribuţia (pentru certificate verzi, n.r.) creşte la 14,5 euro, înseamnă puţin peste 70 de lei, iar bonusul pe cogenerare probabil că o să treacă de 20 de lei, 22-23 de lei începând din 1 ianuarie. Deci ne apropiem de 100 de lei doar prin eliminarea acestor contribuţii la nişte scheme de sprijin, a precizat Zoltan Nagy-Bege.

Proiect pentru scăderea prețurilor la energia electrică și gaze naturale, depus la Parlament

Deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui depun, marți, un proiect de lege care propune cinci măsuri menite să scadă facturile la energie electrică și gaz pentru consumatorii casnici și IMM-uri. Printre acestea sunt scăderea TVA de la 19% la 5% și abrogarea accizei aplicate energiei electrice.

În contextul majorării prețurilor la energia electrică și gaze naturale, deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui depun, marți, un proiect de lege care propune cinci măsuri pe termen scurt menite să scadă facturile pentru consumatorii casnici și IMM-uri.

„USR face un apel către toate partidele parlamentare să susțină și să adopte inițiativa legislativă în cel mai scurt timp posibil, astfel încât măsurile să intre rapid în vigoare și, împreună cu schema de compensare cuprinsă în OUG 118/2021, să reducă impactul negativ al creșterii prețurilor la energie și să sprijine consumatorii casnici și întreprinderile românești”, potrivit unui comunicat de presă transmis de formațiunea politică.

Cinci măsuri pe termen scurt pentru reechilibrarea prețurilor

Proiectul de lege cuprinde cinci măsuri pe termen scurt, respectiv scăderea de la 19% la 5% a cotei TVA aplicate energiei electrice pentru consumatorii finali pe o perioadă de 6 luni, abrogarea accizei aplicate energiei electrice, scăderea pe o perioadă de 6 luni, sub formă de credit fiscal, din impozitul pe profit datorat sau, după caz, din impozitul pe venitul microîntreprinderilor a 50% din cheltuielile suplimentare generate de creșterea de prețuri raportată la indicele prețurilor de consum la energie electrică și gaze naturale, exceptarea de la obligația de achiziție a certificatelor verzi pentru energia facturată consumatorilor casnici pe o perioadă de 6 luni și acordarea unui ajutor centralelor electrice de termoficare în sumă de 50% din creșterea cheltuielilor cu achiziția de gaze naturale raportată la indicele prețurilor de consum la gaze naturale din luna iulie 2021.

Măsuri pe termen lung care trebuie implementate de statul român

USR prezintă și un set de măsuri pe termen lung care trebuie implementate de statul român pentru reechilibrarea prețurilor la energie:

Accesarea celor peste 10 miliarde de euro din Fondul de Modernizare, bani europeni disponibili pentru România, de investit în noi capacități de producție.

Decăpușarea companiilor de stat din energie.

Permiterea contractelor bilaterale pe termen lung pentru a debloca investițiile în noi capacități de producție.

Eliminarea monopolului OPCOM de pe piața bursieră de tranzacționare a energiei electrice.

Reformarea Complexului Energetic Oltenia, principalul producător de energie electrică pe bază de cărbune.

Finalizarea centralei pe gaz de la Iernut de către Romgaz.

Eliminarea birocrației privind utilizarea terenurilor agricole pentru construcția de noi proiecte de energie verde.

Deblocarea investițiilor în exploatarea zăcămintelor de gaze de mare adâncime din Marea Neagră.

Deblocarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” și stimularea românilor să devină prosumatori.

Construirea cadrului administrativ și legislativ pentru investițiile în proiecte eoliene offshore în Marea Neagră.

„Proiectul USR vine cu o soluție liberală la problema creșterii prețurilor la energia electrică și gaze naturale și, față de varianta plafonării prețurilor, are marele avantaj că nu distorsionează piața, nu crează impredictibilitate legislativă și nu descurajează investițiile în exploatarea gazelor din România. (...) În plus, proiectul nostru are beneficiul că se adresează tuturor consumatorilor, casnici și non-casnici, și că încasările din TVA la bugetul de stat pot rămâne similare cu cele precedente, dinainte ca prețul energiei să explodeze”, a explicat deputatul USR Claudiu Năsui.

