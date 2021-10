Fată de 15 ani din comuna Clinceni, județul Ilfov, dispărută de acasă. Mama: ”A plecat cu buletinul și cu cheile”

Părinţii au sesizat dispariţia la poliţie şi o caută fără încetare.

„A plecat când eu eram cu treabă, prin curte. Şi abia când am intrat şi am mers în camera ei, am văzut că ea nu mai este. Plecase cu buletinul şi cu cheile de la casă.”, spune mama fetei.

În după-amiaza când a dispărut, Rebeca era îmbrăcată cu un pulover gri şi o pereche de colanţi negri.

„Am mers peste tot, la prietene, la colegele ei de clasă, oriunde s-ar fi putut duce. Sperăm să o găsim cât mai repede”, a mai precizat mama fetei, potrivit Libertatea.

Persoanele care au văzut-o pe Rebeca sau care deţin informaţii ce pot ajuta la găsirea ei sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie sau să sune la 112.

