Freedom Blend a fost declarat vinul săptămânii în Marea Britanie (P)

Expresia spiritului liber, cupajul curajos și calitățile excepționale ale vinului Freedom Blend, produs al cramei Purcari, au fost răsplătite printr-o prestigioasă recunoaștere, acesta fiind desemnat vinul săptămânii în Marea Britanie.

Nominalizarea vine din partea renumitei Jancis Robinson, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați critici de vin din întreaga lume și prima persoană din afara industriei care a devenit Master of Wine.

Autoare a numeroase cărți de referință pentru lumea vinului, Robinson apreciază atât asamblajul neobișnuit a vinului, cât și conceptul care stă la baza lansării acestuia.

“Freedom Blend creat de Crama Purcari este vin deosebit, satisfăcător întru totul (...) ideea din spatele Freedom Blend fiind un cupaj inteligent de soiuri care simbolizează țările afectate de agresiunea militară rusă.” apreciază cunoscutul critic de vin. “Întreg profitul din vânzarea Freedom Blend este donat pentru a contracara ororile războiului ucrainean și vine ca o completare a eforturilor vinăriei care, aflată la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a oferit ajutor și cazare multor refugiați ucraineni.”

“Ne onorează faptul că vinul Freedom Blend a fost recunoscut de renumita Master of Wine Jancis Robinson, drept vinul săptămânii în Marea Britanie; este un moment simbolic pentru noi toți! Freedom Blend a fost conceput din fragmente de ADN ale unor țări curajoase - Republica Moldova, Georgia și Ucraina, ca simbol al luptei noastre comune pentru libertate.

În 2022 - eticheta Freedom Blend a “îmbrăcat” o inimă pictată în culorile drapelului Ucrainei, acest vin rămânând simbolul campaniei noastre de solidaritate și suport, prin care vrem să spunem că inimile noastre sunt acum alături de Ucraina. Este un cupaj de valoare, din soiuri autohtone, tipice pentru aceste trei țări, care în fiecare an crește și se dezvoltă într-un adevărat manifest vinicol. Freedom Blend este un vin făcut de oameni liberi, pentru oameni liberi!”, a subliniat Victor Bostan, Directorul General al Château Purcari.

Vinul Freedom Blend a fost lansat pe piață în anul 2014, ca un manifest al libertății, într-un cupaj din soiuri vintage 2011 - Bastardo (Ucraina), Saperavi (Georgia) și Rară Neagră (Republica Moldova), ca simbol al aniversării a 20 de ani de independență a acestor state. Are un cupaj îndrăzneț, plin de caracter și o culoare rubinie intensă, cu reflexii migdalate.

Are inima Georgiei, terroir-ul din Moldova și spiritul liber din Ucraina (65% Saperavi, 20% Rară Neagră, 15% Bastardo). Maturat în barrique franțuzesc, buchetul complex este dominat de vișine, mure și coacăze, completat de prune uscate, piper roșu și note savuroase de lemn umed și piele. Gustul plin și fructat surprinde prin eleganță și rafinament, dar și printr-un postgust catifelat.

Vinul Freedom Blend este un simbol pe care Château Purcari îl utilizează pentru a explica lumii întregi realitățile din statele post-sovietice, care, în ciuda faptului că și-au câștigat independența, încă duc o luptă grea pentru a-și păstra libertatea!

Jancis Robinson este autoarea mai multor cărți de referință pentru lumea vinului, inclusiv - The Oxford Companion to Wine sau The World Atlas of Wine, fiind corespondent Financial Times și creatoarea blogului jancisrobinson.com . De asemenea, experta recunoscută la nivel mondial este cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, decernat de regina Elisabeta a II-a (a cărei pivniță de vinuri o avea în grijă) și ofiţer al Ordre du Mérite Agricole (Franța). Intreaga recenzie poate fi găsită în link-ul de mai jos:

https://www.jancisrobinson.com/articles/purcari-freedom-blend-20201918-moldova

Despre Purcari

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza și Angel's Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri și brandy din regiunea Europei Centrale și de Est. Grupul gestionează aproximativ 1.450 de hectare de podgorii și operează șapte platforme de producție în România, Bulgaria și Moldova. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor premium din România, cu o cotă de 30% și cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de țări.

Fondat în 1827, Chateau Purcari este cea mai premiată vinărie din regiunea Europei Centrale și de Est la Decanter Londra 2015-2021, precum și cea mai bine cotată cramă pe Vivino cu un scor mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 70.000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul este listat la Bursa de Valori București sub simbolul WINE. Grupul este condus de Victor Bostan, un veteran cu 40 de ani de experiență în domeniul vinicol și este susținut de investitori instituționali de top precum: Horizon Capital, Conseq, East Capital, Fiera Capital și Norges Bank.