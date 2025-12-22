Zegrean îi critică pe judecătorii care „se tem de șefi”: „Dacă sunt așa fricoși trebuiau să se facă preoți sau călugări”

Augustin Zegrean, fost judecător al CCR. Foto: Agerpres

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu poate organiza un referendum în Justiție și nu poate demite CSM, pentru că „nu e în fișa postului”. De asemenea, fostul judecător constituțional i-a criticat pe judecătorii care se plâng acum că „au fost obligați să dea nu știu ce soluții”. „De ce nu au spus atunci?”, se întreabă acesta.

„Încă nu se încalcă, se grăbesc domnii cu suspendarea. Constituția spune că daca președintele a comis fapte grave prin care încalcă Constituția, încă nu le-a comis, doar le-a propus. Cred că președintele a folosit un termen greșit, că referendum nu poate să facă, nu avem reglementat referendum pe profesii.

Consultarea e complicat de făcut, dar nu imposibil. Președintele poate să participe la ședințele CSM și să le conducă. Acolo ar trebui să încerce să obțină o hotărâe a CSM-ului să organizaze o astfel de consultare”, a afirmat Zegrean, întrebat dacă se încalcă Constituția României din cauza consultărilor dintre Nicușor Dan și magistrați.

Fostul președinte al CCR a precizat că fără acordul CSM, președintele nu poate organiza această consultare în rândul magistraților.

„Nu are cum. Fișa postului e în Constituție, el nu are alte atribuții decât acelea din Constituție, atât poate să facă”, a afirmat acesta.

Zegrean a continuat spunând că nu înțelege de ce membrii CSM nu și-ar dori această consultare.

„Și nu îi înțeleg nici pe judecătorii care vin acum și spun că au fost obligați să dea nu știu ce soluții, de ce nu au spus atunci? Dacă o făceau nu se ajungea aici. De ce se tem judecătorii? Legislația e suficientă pentru a le apăra drepturile și independența, ei nu sunt supuți nimănui, președintele judecătoriei nu este stăpân peste ei, numai CSM-ul poate să îi sancționeze”.

Legat de afirmația lui Nicușor Dan, potrivit căreia au existat judecători care au cerut să fie luați din benzinării pentru a fi duși la consultările de la Cotroceni, Zegrean a spus: „Dacă sunt așa fricoși, nu trebuiau să se facă judecători, trebuia să aleagă o meserie mai blândă, preoți sau călugări. Nu se tem de criminalii pe care îi condamnă, dar se tem de șefii lor”.

„De 45 de ani îmi mănânc zilele în justiție, nu am văzut pe nimeni dat afară de șef sau să spună cineva că am dat soluția asta tâmpită că m-a pus șeful”, a continuat fostul judecător constituțional.

Augustin Zegrean a subliniat, din nou, faptul că nu se întrunesc condițiile pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu îl poți suspenda pentru ce vrea să facă, ci doar pentru ce a făcut”.

Întrebat cum ar putea CSM „să plece de urgență”, Zegrean a răspuns: „Nu se poate. Există posibilitatea să fie revocați membrii CSM, dar nu toți odată. E sortit pieirii acest demers”.