DIICOT a deschis o anchetă în cazul dronei prăbuşite într-o pădure din Argeş. Care sunt primele concluzii alte autorităţilor

Bărbatul care a găsit drona într-o pădure din Argej se afla la o o vânătoare organizată.

Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în cazul dronei prăbuşite într-o pădure din Argeş şi descoperită duminică de un bărbat care se afla la o vânătoare organizată. Oamenii legii urmează să afle cui aparține aeronava fără pilot care nu avea GPS şi, totodată, pentru ce era folosită. Drona artizanală va fi deschisă de o echipă mixtă de specialiști ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Este anchetă după descoperirea dronei care a fost găsită căzută duminică într-o pădure din comuna Lerești, Argeș. Potrivit primelor informaţii, aeronava fără pilot este artizanală, nu militară, au spus surse din anchetă pentru Antena 3 CNN.

Aparatul suspect avea atașat o parașuta care s-a deschis în momentul în care acesta nu ar mai fi funcționat. Deşi s-a prăbușit, aeronava fără pilot a rămas intactă datorită paraşutei.

Specialiștii de la Serviciul Român de Informaţii (SRI) au scanat aparatul acolo unde a fost găsit. Iar polițiștii criminaliști au ridicat amprente și ADN. După cercetare, drona a fost ridicată pentru a fi expertizată. Alarma a fost dată la serviciul unic de urgenţă duminică, în jurul orei 10:40.

"Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci", au declarat oficiali de la Poliţia judeţeană Argeş în cursul zilei de duminică.

Luni, oamenii din comuna argeşeană Lereşti l-au sunat pe primar ca să afle informaţii noi despre situaţia dronei. În timp ce unii dintre localnici s-au speriat după ce au auzit despre acest incident, alţii s-au amuzat.

Aeronava va fi desfăcută în bucăți pentru ca specialiștii să afle clar ce tehnologie conținea. Sunt mai multe scenarii de anchetă. Ar putea fi vorba de o drona folosită pentru activități infracționale.