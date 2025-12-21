Alertă în Argeș. O dronă a fost găsită prăbușită într-o pădure, cu o parașută atașată de ea

Publicat la 12:37 21 Dec 2025 Modificat la 12:46 21 Dec 2025

O dronă din categoria celor de recunoaștere, care avea atașată o parașută, a fost găsită căzută duminică într-o pădure din comuna Lerești, Argeș. A fost anunțat Parchetul General.

Un bărbat din comuna Lerești, județul Argeș, a anunțat la 10.40, la Poliția Municipiului Câmpulung, că un obiect posibil de tip dronă era prăbușit printre copaci.

Bărbatul de 49 de ani participa la o o vânătoare organizată.

"În urma sesizării, la fața locului a fost direcționat de urgență un echipaj de poliție, care a procedat la asigurarea perimetrului și la verificări preliminare, în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri.

Totodată, au fost informate instituțiile abilitate, conform competențelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă", a comunicat Poliția.

Drona avea atasată de ea o parașută, care se deschisese. Din primele informații, nu e dronă cu armament, deoarece e prea mică, ci una de recunoaștere sau cartografiere.

Nu se știe de cât timp era drona acolo, deoarece zona unde a fost găsită e greu accesibilă.

Parchetul General a fost sesizat.