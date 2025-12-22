Rusia amenință România cu Al Treilea Razboi Mondial pe pagina Ambasadei: "Urmează cursul agresiv și aventurist al UE și NATO"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rusia a ameninţat România cu Al Treilea Război Mondial, chiar pe pagina de Facebook a Ambasadei. Mesajul postat este un fragment extras dintr-un interviu al directorului celui de-al Doilea Departament European al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Iuri Pilipson, care acuză România că "programează, de facto, o confruntare pe termen lung cu țara noastră", spunând că "Bucureştiul urmează cursul agresiv și aventurist al UE și NATO".

Întrebarea adresată lui Pilipson a fost: "Parlamentul României a aprobat Strategia Națională de Apărare a țării pentru perioada 2025–2030. Președintele României, Nicușor Dan, comentând strategia, a menționat un așa-numit "război hibrid" pe care, în opinia sa, Rusia l-ar purta "împotriva României și a multor țări europene". Printre amenințări, el a indicat "posibila extindere a conflictului din Ucraina către zonele din apropierea României" și spionajul. Cum poate comenta Moscova documentul respectiv și stările alarmiste de la București?".

Pilipson a răspuns, spunând că "amenințarea la adresa securității naționale a României nu este Rusia, ci urmarea unui curs agresiv și aventurist al UE și NATO, ale căror conduceri, la rândul lor, sunt dispuse, de dragul propriilor interese egoiste, să aducă lumea în pragul celui de-al Treilea Război Mondial".

"Strategia Națională de Apărare adoptată în luna noiembrie 2025 în România reprezintă un nou exemplu de politică lipsită de viziune a actualelor elite de la București, care demonstrează lipsa de dorință de a privi lucrurile în mod obiectiv și programează, de facto, o confruntare pe termen lung cu țara noastră.

În realitate, amenințarea la adresa securității naționale a României nu este Rusia, așa cum se afirmă în documentul menționat, ci urmarea de către București a unui curs agresiv și aventurist al UE și NATO, ale căror conduceri, la rândul lor, sunt dispuse, de dragul propriilor interese egoiste, să aducă lumea în pragul celui de-al Treilea Război Mondial. Este puțin probabil ca aceste persoane să conștientizeze adevăratul sens al unei asemenea perspective sumbre.

În ceea ce privește Strategia Națională menționată, aceasta reprezintă, mai degrabă, un set de invenții menite să pună pe seama Rusiei deteriorarea situației sociale și economice din România, să justifice creșterea cheltuielilor militare în ochii propriilor cetățeni, care, la rândul lor, bănuiesc că o parte semnificativă a fondurilor alocate "pentru apărare", așa cum se întâmplă adesea, nu ajunge la destinația prevăzută", a fost răspunsul lui Iuri Pilipson.

Administrația Prezidențială a publicat, pe 12 noiembrie, Strategia Națională de Apărare a Țării pe perioada mandatului președintelui Nicușor Dan (2025-2030). În document sunt detaliate obiectivele președinției în domeniul apărării dar și principalele direcții de acțiune care vor fi urmărite de-a lungul următorilor cinci ani.

Amenințarea Rusiei, manifestată prin războiul împotriva Ucrainei, atacurile hibrid și spionajul, este văzută ca unul dintre principalele riscuri externe cu care se confruntă țara noastră.