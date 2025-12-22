Incident major în Marea Britanie. O dolină a apărut într-un canal și toată apa s-a revărsat. Imagini incredibile surprinse din dronă

Un canal din Marea Britanie a rămas fără apă după apariția unei doline FOTO: Profimedia Images

A fost declarat un incident major din cauza a ceea ce poliția a descris drept o groapă apărută într-un canal din Shropshire, Marea Britanie, care a lăsat mai multe ambarcațiuni blocate într-o cavitate adâncă ori clătinându-se pe marginea unei prăpăstii.

Imaginile par să arate că integritatea structurală a unui tronson al canalului din Whitchurch a cedat complet, ceea ce a stârnit temeri legate de inundații, potrivit BBC.

Două bărci înguste aflate la fața locului ar fi căzut în groapă, iar alte două se aflau pe margine. Apa din zonă pare să se fi scurs complet. O estimare indică o adâncime a cavității de aproximativ patru metri.

Serviciul de Pompieri și Salvare din Shropshire (SFRS) a declarat că intervine la o alunecare de teren și că au fost mobilizați 50 de pompieri.

Scott Hurford, manager de zonă în cadrul SFRS, a spus că echipajele au primit rapoarte în jurul orei 04:20 dimineață potrivit cărora malul canalului s-a prăbușit și cantități mari de apă au ajuns pe câmpurile din jur.

Persoanele care locuiesc pe bărci în apropierea locului incidentului au spus că au fost alertate inițial de zgomote neobișnuite, unii temându-se chiar că ar fi avut loc un cutremur.

Zgomotele au devenit atât de intense încât oamenii au știut că trebuie să-și părăsească ambarcațiunile, a declarat un martor pentru BBC.

Potrivit Poliției West Mercia, nu au existat victime raportate la fața locului, într-o zonă din Whitchurch numită Chemistry.

Poliția a cerut oamenilor să evite zona și să folosească rute alternative.

„Informațiile primite indică faptul că malul canalului a cedat, iar acesta a fost motivul apelului de urgență. Apa din canal s-a scurs în câmpurile din jur... Până la 15 persoane au fost evacuate în siguranță, iar mai multe bărci de canal au fost afectate; unele au ajuns pe câmp, iar altele se află pe fundul canalului”, a declarat pentru BBC Scott Hurford.

„Rolul nostru este faza de intervenție, așa că suntem acolo pentru a salva vieți, a proteja proprietățile și mediul, dar vom sprijini și faza de recuperare”, a mai spus acesta.

Canal and River Trust a descris incidentul drept o breșă în canal și a spus că prioritatea sa este siguranța navigatorilor și a celor din zona imediată.

„Desfășurăm investigații inițiale privind posibila cauză a breșei și vom oferi mai multe detalii la momentul potrivit”, a transmis organizația. „De asemenea, vom încerca să restabilim nivelul apei de o parte și de alta a breșei cât mai curând posibil și oferim sprijin navigatorilor afectați și celor din zona imediată”.

Andy Hall, consilier local din Whitchurch, a declarat: „Avem două bărci la fundul gropii care au căzut și alte două care se clatină pe margine și ar putea cădea în orice moment”.

„Evident, serviciul de pompieri le va securiza. Oamenii au crezut că a fost un cutremur. În partea dreaptă avem un câmp care a preluat probabil aproximativ un milion de galoane de apă din canal”, a mai spus acesta.

El a precizat că nimeni nu se afla la bordul „celor două bărci care au căzut”, adăugând că persoanele de pe bărcile „aflate pe margine” au fost ajutate să ajungă în siguranță de către echipele de pompieri.

Lorraine Barlow, care locuiește pe o barcă numită The Singing Kettle și era ancorată în apropiere, a spus: „În jurul orei 04:20 dimineața am simțit că ceva nu este în regulă, părea să existe un curent care venea de sub barcă, cu bule, suna foarte neobișnuit. Apoi barca a început să se încline spre mijlocul canalului, simțeam cum frânghiile se întind”.

Ea a spus că a părăsit barca și a văzut serviciile de pompieri, precum și echipele de căutare și salvare.

„Nu mai era apă în canal. Eram îngrijorată de frânghii și de barca mea care atârna acolo. Este un lucru îngrozitor, eram îngrijorată pentru ceilalți oameni”, a mai spus ea.

Paul Storey, care locuiește pe o barcă aflată la aproximativ 82 de metri de locul prăbușirii, a estimat că zona afectată are între 45–55 de metri lungime, cu o adâncime de aproximativ patru metri.

„Am fost treziți în jurul orei 04:20 dimineața de o izbitură puternică în barcă, lucrurile alunecau din dulapuri... Am coborât de pe barcă și am mers câțiva metri înainte”, a spus el pentru BBC Radio 5 Live.

„Puteam auzi, vuietul apei era incredibil... Am văzut o barcă care căzuse peste margine și se afla în fund. Am fost martorii altei bărci care a fost luată de apă. Din cauza zgomotului, a izbiturilor bărcilor și a scârțâitului frânghiilor, oamenii și-au dat seama că se întâmplă ceva și au părăsit bărcile cât de repede au putut”, a mai spus el.

Serviciul de pompieri a instalat o poartă de inundație pentru a opri scurgerea unei cantități suplimentare de apă din canalul compromis.

„Cel mai important lucru este că canalul în sine a fost securizat de pompieri și salvatori”, a spus Hall. „Cea mai mare temere a lor era că acest canal ar putea ceda și mai mult și ar inunda locuitorii orașului”.

El a precizat că, contrar speculațiilor de pe rețelele sociale, nu a avut loc prăbușirea niciunui pod.