Gabriela Firea: ”Am investit în sănătate în 4 ani, cât alții în 20!”

”100 de ambulante noi, moderne, pentru bucuresteni si ilfoveni, achizitionate de Primaria Capitalei, prin ASSMB, si predate in comodat Serviciului de Ambulanta. 8 milioane de euro. Sa nu aveti nevoie de ambulante si spitale! Dar, daca apare vreo problema, sa va bazati pe noi!

Am investit in sanatate in 4 ani, cat altii in 20 de ani!”, a scris Gabriela Firea, marți dimineață, pe pagina sa de Facebook.



Se vine în sprijinul pacienților infectați cu virusul Sars-Cov2

Spitalul modular, secție externă a Spitalului „Victor Babeș”, a fost reactivat de urgență de primarul general Gabriela Firea. În prima fază, vor fi disponibile 100 din cele 500 de paturi, care compun această unitate medicală. Aici vor putea fi tratați pacienții cu forme ușoare.

Gabriela Firea a adăugat luni că va crește capacitatea paturilor ATI în spitalele administrate de Primăria Capitalei.

”Până acum, cât timp spitalul Colentina a fost spital suport COVID, unitatea medicală a pus la dispoziție 31 paturi ATI, 14 dintre acestea fiind ocupate și acum. Dupa reintrarea spitalului Colentina în circuitul medical normal, unde sunt tratați pacienți cu alte afecțiuni, această unitate medicala va suplimenta totuși secția de terapie intensivă și va pune la dispoziție 6 paturi ATI pentru pacienți COVID cu forme mai severe, la care se suprapun și alte afecțiuni”, a spus Firea.

12 noi decese la pacienți cu COVID-19

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 12 noi decese la pacineți confirmați cu COVID-19. Potrivit GCS, până luni 2.038 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

681 de noi cazuri de COVID-19 în România

Până luni în România au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. La ATI, în acest moment, sunt internați 293 de pacienți.