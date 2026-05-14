Guvernul majorează taxele miniere. Cât vor plăti companiile pentru exploatarea resurselor minerale în România

1 minut de citit Publicat la 23:17 14 Mai 2026 Modificat la 23:27 14 Mai 2026
Roșia Montană. Sursa foto: Inquam Photos - Ovidiu Matiu

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre prin care este reactualizată valoarea taxelor pentru activităţile miniere, în funcţie de rata inflaţiei.

Pentru anul 2025, taxa este actualizată cu rata inflaţiei de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Astfel, taxa anuală pentru prospecţiune creşte de la 558 lei/km pătrat la 599 lei/km pătrat. Taxa anuală pentru explorare este actualizată de la 2.241 lei/km pătrat la 2.405 lei/km pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare creşte de la 56.011 lei/km pătrat la 60.100 lei/km pătrat.

"Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat, conform prevederilor Legii minelor nr. 85/2003. Estimările pentru anul 2026 indică o creştere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,254 milioane lei, ca urmare a aplicării ratei inflaţiei pe 2025 asupra valorii taxelor miniere datorate pentru activităţile de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale realizate în anul 2025", reiese dintr-un comunicat transmis, joi, de Guvern, potrivit Agerpres.

Pentru următorii cinci ani, de la intrarea în vigoare a actului normativ, se estimează o creştere a veniturilor bugetare provenite din aceste taxe anuale de aproximativ 7,457 milioane lei.

"Prin acest act normativ se urmăreşte reactualizarea valorii taxelor miniere cuvenite statului român ca urmare a concesionării activităţilor miniere, pentru a asigura un echilibru între diminuarea rezervelor neregenerabile, efortul investiţional necesar punerii în valoare a resurselor şi beneficiile statului, în calitate de proprietar", menţionează sursa citată. 

