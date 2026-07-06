Imagine spectaculoasă a Castelului Bran de ziua Americii. Mesajul care a fost postat de Ambasada SUA pentru România

Castelul Bran a fost iluminat în culorile drapelului american, iar imaginea spectaculoasă a fost publicată pe Facebook cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. FOTO Facebook Castelul Bran

Castelul Bran a fost iluminat în culorile drapelului american, iar imaginea spectaculoasă a fost publicată pe Facebook cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. Fotografia, distribuită de contul oficial al Castelului Bran, a fost însoțită de mesajul "Bran Castle wishes America a Happy 4th of July!".

Imaginea simbolică a fost postată în contextul în care Ambasada Statelor Unite la București a marcat 250 de ani de la fondarea Americii printr-un mesaj amplu despre libertate, democrație, independență și parteneriatul dintre România și SUA.

În textul publicat pe site-ul reprezentanței diplomatice, Ambasada amintește momentul fondator de la Philadelphia, când 56 de patrioți au semnat Declarația de Independență, asumându-și "viețile, averile și onoarea sacră" pentru nașterea Statelor Unite.

Oficialii americani arată că aniversarea de 250 de ani este un moment de reflecție asupra idealurilor pe care s-a construit America, dar și asupra legăturilor diplomatice cultivate de-a lungul timpului. În România, această celebrare este promovată sub numele "Freedom 250", parte a unui efort global de marcare a valorilor fondatoare americane.

Ambasada SUA subliniază că, la București, această aniversare evidențiază relația "profundă și durabilă" dintre Statele Unite și România. Potrivit mesajului, cele două națiuni sunt unite de valori precum credința, familia și munca asiduă, dar și de angajamentul comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică.

În mesaj este menționată și contribuția României la securitatea de pe flancul estic al NATO, descrisă în logica principiului "Pace prin putere". Ambasada face referire la cheltuielile de apărare, la cooperarea în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generație și la dezvoltarea resurselor energetice din Marea Neagră.

Un accent special este pus și pe tinerii din România. Ambasada îi invită pe inovatori, antreprenori și specialiștii în tehnologie să contribuie la următorul capitol al alianței româno-americane, folosind libertatea comună pentru a dezvolta noi tehnologii și soluții.

"Libertatea nu este un ideal static; aceasta necesită atenție și muncă. Tuturor tinerilor inovatori, antreprenori și pionieri ai tehnologiei din România: următorul capitol al alianței noastre vă aparține. „Freedom 250” este o invitație de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluționa industriile și a crea împreună soluții noi.", potrivit mesajului.

Imaginea Castelului Bran luminat în roșu, alb și albastru devine astfel un simbol vizual al prieteniei dintre România și Statele Unite, într-un moment aniversar important pentru America.