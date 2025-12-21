Imaginile omeniei. Un pompier a oferit unei familii cu șapte copii, care risca să rămână pe drumuri, casa moștenită de la bunici

1 minut de citit Publicat la 12:23 21 Dec 2025 Modificat la 12:24 21 Dec 2025

Un pompier de la ISU Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii care risca să rămână pe drumuri. FOTO DSU Facebook

Un pompier de la ISU Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii care risca să rămână pe drumuri, după ce proprietarul locuinței unde stăteau cu chirie le-a cerut să plece.

Poveste acestui gest nobil a fost relatată de Departamentul pentru Situații de Urgență pe pagina de Facebook a instituției.

Pompierul care a făcut acest gest nobil este Gheorghe Cozmolici, plutonier adjutant la ISU Botoșani.

El a înțeles că datoria de a salva vieți nu se limitează doar la intervențiile contra cronometru. Alături de soția sa, Bianca, acesta a oferit o șansă la o viață demnă unei familii greu încercate, a scris DSU.

Pompierul fusese vecin de scară cu familia cu șapte copii, care locuiau într-un apartament închiriat.

În urmă cu un an și jumătate, proprietarul i-a evacuat din casă, iar familia risca să rămână pe drumuri.

Pompierul și soția lui nu au rămas însă indiferenți la această dramă, așa că le-a oferit casa moștenită de la bunici, în comuna Vlăsinești.

"Ceea ce era o casă goală a devenit rapid un cămin plin de viață și siguranță", scrie DSU, care adaugă că gestul a fost mai mult decât un acoperiș oferit.

"Gheorghe și Bianca au devenit sprijin constant pentru cei nouă membri, culminând cu botezul mezinului familiei, pe care l-au creștinat", se arată în povestea relatată.

Gheorghe, împreună cu colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni, i-au vizitat pe copii alături de Moș Crăciun. L-au dus alimente, haine și daruri.

"Casa din Vlăsinești s-a transformat într-un simbol al speranței. ​Aceasta este povestea unui om care a ales să stingă „focul” disperării unei familii, oferind cea mai prețioasă resursă: omenia", conchide DSU.