A crezut că are pietre la rinichi și s-a dus la spital. Nu i-a venit să creadă ce au anunțat-o medicii

Se simțea rău și credea că are pietre la rinichi, așa că a ajuns la spital. A încremenit când medicii au anunțat-o ce avea de fapt.

Dannette Glitz, din Sturgis în Dakota de Sud, Statele Unite, habar nu avea că de fapt era însărcinată, pentru că nu a avut niciun semn și nici nu a avut grețuri matinale.

„A început cu dureri de spate și pe o parte și am crezut că am pietre la rinichi. Am tras până sâmbătă, când mă durea atât de tare că tot ce am putut să fac a fost să stau întinsă în pat și să plâng. Mă durea să mă mișc și chiar să respir”, a povestit femeia pe Facebook.

A avut un șoc când specialiștii au anunțat-o că este însărcinată în 34 de săptămâni, scrie Mirror.