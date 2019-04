Adolescentul intrase în supermarket și a început să se plimbe printre rafturi. Când se pregătea să iasă din magazin, paznicul s-a dus glonț la el. A înțeles imediat că s-a întâmplat ceva, dar nu se aștepta la asta (VIDEO)

Adolescentul intrase în supermarket și a început să se plimbe printre rafturi. Când se pregătea să iasă din magazin, parznicul s-a dus glonț la el.

În scurt timp a înțeles că urma să i se întâmple ceva. Dar nu se aștepta nicio clipă la ce avea să urmeze.

Băiatul își umpluse hainele cu mâncare, iar când a fost oprit a mărturisit sincer că „fură pentru el pentru că îi e foame, dar și pentru fratele său mai mic”.

A fost chemat proprietarul magazinului, Jitendra Singh, care a făcut ceva incredibil. Nu a chemat poliția, ci l-a pus pe puști să ia de mâncare din magazin.

„Pentru mine nu este nicio diferență dacă îi dau ceva să mănânce pentru că avem multă mâncare și vindem multă mâncare. Dacă se duce la închisoare, cu siguranță nu va face ceva bun în viață”, a declarat proprietarul, potrivit ABC.

