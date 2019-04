„Am crezut că am dat lovitura când m-am căsătorit cu ea. Aseară am găsit-o plângând în pat și mi-a făcut o mărturisire neașteptată”. Decizia incredibilă pe care a luat-o acest bărbat

Foto: Pexels.com

Faptul că după aproape un deceniu de căsătorie partenerul de viață încă te mai poate surprinde este un drum cu două sensuri. Poate fi minunat, însă poate fi și un adevărat dezastru.

A descoperit-o un bărbat de 37 de ani, căruia soția i-a făcut o mărturisire neașteptată.

Acesta a povestit că și-a cunoscut soția în timpul facultății și a fost convins că a dat lovitura.

”Eu sunt un tip banal, nu foarte atrăgător. Ea însă era o frumusețe” a explicat bărbatul, care povestește că acum au două fete împreună și conduce câteva afaceri de mare succes.

Numai că, mirajul s-a destrămat într-o noapte.

”Ieri a fost aniversarea a 8 ani de căsătorie. Am avut o mică petrecere, iar apoi ne-am retras în dormitor. Când am ieșit de la baie am găsit-o pe soția mea plângând în pat. Mi-a spus că sufletul îi este greu și trebuie să mărturisească ceva. A zis că s-a măritat cu mine doar pentru banii mei și că nu mi-a fost fidelă, dar că după câțiva ani de căsătorie s-a îndrăgostit de mine și de atunci a încercat să fie o soție model”, a relatat bărbatul.

Pentru că nu știa cum să reacționeze, a cerut un timp de gândire și apoi a povestit totul pe internet. Sfaturile au curs, iar bărbatul a luat acum o decizie radicală.

”Prima dată am dat-o afară din casă. Voi face teste de paternitate fiicelor noastre și până vin rezultatele nu mai pot sta cu ea în casă”, a reacționat bărbatul. ”Chiar dacă zice că acum e îndrăgostită ea de mine, cred că nu mai sunt eu. Nu cred că mai există un viitor pentru căsnicia noastră”, a conchis el.