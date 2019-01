Au auzit zgomote înfiorătoare din bucătărie și au intrat să vadă ce e. Pereții erau plini de sânge, ca și cum ar fi avut loc o crimă. S-au apropiat și nu le-a venit să creadă ce văd

Foto: Malcolm Gerrard

Au auzit zgomote înfiorătoare din bucătărie și au intrat să vadă ce se întâmplă. Au încremenit. Pereții erau plini de sânge, iar obiectele și ustensilele lor de bucătărie erau pe jos.

Era precum scena unei crime, însă atunci când s-au apropiat au înțeles cine era „vinovată” de acest dezastru.

O vulpe rănită intrase în casa lui Malcolm Gerrard și Katie Hayward, din Ryde, Isle of Wight. „Am crezut că suntem jefuiți când am auzit zgomotul ăla cumplit. Când am coborât, totul arăta ca locul unei crime. Se tăiase la lăbuță și era sânge peste tot. A sărit prin bucătărie și a spart totul. Era un haos de nedescris”, a povestit Malcom, potrivit The Sun.

Vulpea intrase pe ușa lor din spate și s-a tăiat într-un pahar. Motiv pentru care s-a panicat. „Săraca era atât de speriată încât a urinat peste tot”, a completat bărbatul.

Malcolm i-a chemat pe cei de la protecția animalelor, care a prins vulpea după 25 de minute și a dus-o la veterinar. Bărbatul a avut nevoie de injecție cu tetanus după ce a fost mușcat ușor de animalul speriat.