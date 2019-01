„Aveam 12 ani când m-am trezit într-o dimineață cu tata peste mine încercând să mă violeze. Mai târziu am înțeles însă cruntul adevăr”

Foto: The Sun

„Aveam 12 ani când m-am trezit cu tata peste mine încercând să mă violeze”. Așa își începe povestirea femeia care astăzi este mama a patru copii.

Își amintește perfect acea zi nefericită, dar și ce a înțeles la scurt timp după ce bărbatul a fost condamnat.

Stacey-Louise Wilson a văzut în Kristopher Waddingham tatăl pe care nu l-a avut niciodată.

„Nu l-am cunoscut niciodată pe tatăl meu biologic, așa că atunci când l-am întâlnit pe Kristopher, la vârsta de șapte ani, l-am iubit imediat. Imediat ce a început să iasă cu mama mea, între noi s-a născut o legătură. Mă ducea la cofetătii, McDonald's și la curse de mașini în weekenduri.

Eram în al nouălea cer că am o figură paternă în viața mea. Mă trata ca și cum aș fi fost copilul lui. Mă ducea în parc după școală, iar seara mă învelea. Era bun și drăguț și îmi spunea mereu că sunt fata lui specială.

În 2000, am fost fata de flori la nunta mamei cu el. Mi-a plăcut și am simțit că am în sfârșit familia pe care mi-am dorit-o. Au trecut ani și noi eram fericiți împreună. Dar când am împlinit 11 ani, în 2002, comportamentul lui Kristopher față de mine a început să se schimbe.

Se comporta ciudat în preajma mea și se holba la mine prin casă. De câte ori mă duceam să fac baie, era pe acolo să-mi dea un prosop. Mă simțeam ciudat în preajma lui și am început să-l evit.

De Anul Nou, în 2004, am vrut să stau acasă cu o prietenă în timp ce mama și Kristopher s-au dus la o petrecere. La două ore după miezul nopții, s-au întors. Au trimis-o pe prietena mea și pe bonă acasă, apoi Kristopher mi-a spus că trebuie să mă culc.

I-am pupat de noapte bună și m-am dus să dorm. Dar o oră mai târziu, m-am trezit cu o senzație ciudată. Simțeam cum corpul meu este tras. Am deschis ochii și l-am văzut pe Kristopher peste mine, complet gol. Pijamaua și chiloții mei dispărusere. Eram pietrificată. Mi-a prins mâinile și m-a forțat să-mi deschid picioarele. Am vrut să țip, dar mi-a acoperit gura. Am încercat să mă zbat și să-l dau jos de pe mine, dar era prea puternic.

În cele din urmă, l-am lovit în testicule cât am putut de tare. S-a dat jos de pe mine și a plecat din cameră, dar în loc să mă lase singură a stat toată noaptea la ușă. Eram îngrozită și am plâns toată noaptea. Câteva ore mai târziu, el dispăruse. Am alergat în camera mamei. Când mi-a văzut fața a știut ce mi s-a întâmplat. (...)

Kristopher a fost condamnat pentru tentativă de viol la 42 de luni în spatele gratiilor. Dar eu am primit o sentință pe viață”, a povestit Stacey-Louise, din Grimsby, Lincolnshire, potrivit The Sun.