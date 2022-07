Ce este Craterul Darvaza, Poarta iadului | Arde fără încetare de 50 de ani

Aflat în mijlocul Turkmenistanului, în deșert, un foc nesfârșit arde. Într-un crater cu un diametru de 70 de metri, ce pare fără fund, înconjurate de întinderea dură de stâncă sterp și nisip, flăcările ard într-o minune naturală neîncetată și cu aspect infernal.

Anomalia are cu adevărat un aspect satanic și și-a câștigat porecla de ”Poarta Iadului”. Atrage sute de turiști în fiecare an, și și-a câștigat locul pe lunga listă a celor mai sinistre locuri de pe Pământ.

Craterul Darvaza, așa cum este numit oficial, are o poveste ce datează din 1971. Deși anul nu pare atât de îndepărtat, uimitor este faptul că acest foc uriaș arde de atunci - de peste 50 de ani.

În plus, nu există niciun semn clar despre când se va stinge sau dacă se va stinge vreodată.

Zona din jurul craterului Darvaza este bogată în gaze naturale.

În timp ce efectuau foraje de explorare în 1971, geologii sovietici au intrat într-o cavernă plină cu acest gaz: totuși, podeaua de sub platforma lor s-a prăbușit, înghițindu-i. Întregul sit s-a prăbușit apoi, dând naștere unui efect de domino care a avut drept rezultat nașterea unor cratere de-a lungul platoului deșertic.

Craterul reprezenta acum o amenințare, deoarece geologii știau că există o șansă mare ca acele gaze otrăvitoare să fie eliberate în deșert. Soluția lor rapidă a fost să-i dea foc, sperând că orice exces va arde rapid.

Groapa s-a aprins, iar oamenii de știință se așteptau ca flăcările să se stingă după câteva zile – dar zilele au continuat să curgă. S-au transformat în săptămâni, în luni, iar acum, 51 de ani mai târziu, ard în continuare.

Deloc surprinzător, pe măsură ce vestea s-a răspândit, au venit turiștii. La o adâncime de30 de metri, craterul strălucește într-un mod fascinant, o imagine agresivă în mijlocul celui mai gol și sterp dintre peisaje.

