Jucau ”Adevăr sau provocare” la o petrecere, iar soția sa a răspuns la o întrebare foarte intimă. ”Ori m-a înșelat, ori a fost violată, altă variantă nu există”

Foto: Pixabay

”Gura păcătosului, adevăr grăiește” spune o vorbă din bătrâni. Un bărbat avea să afle cât de adevărată este, într-un mod cât se poate de neobișnuit.

”Eram la o petrecere și am început să jucăm Adevăr sau provocare, iar soția mea a trebuit să spună cu câți bărbați din cameră a făcut sex. A spus că doi, ceea ce pe mine m-a dat peste cap. Suntem căsătoriți de aproape zece ani, iar ăia erau prieteni pe care i-am cunoscut în timpul căsniciei. Nu prea mi-a venit să cred că e adevărat și am zis că a vrut să facă mișto de mine. Așa că după ce am ajuns acasă am întrebat-o direct și mi-a zis că în urmă cu câțiva ani, la altă petrecere, s-a îmbătat, iar unul dintre amicii noștri a profitat de ea” a povestit bărbatul.

Acesta spune că, în ochii lui, ar fi vorba de un viol, dacă soția sa era beată.

Povestea însă nu se oprește aici.

Întrebată de ce refuză să meargă la poliție, femeia a recunoscut că, de fapt, știa foarte bine ce face și că și-a înșelat soțul de mai multe ori.

Bărbatul a povestit pe internet totul și spune că primul lucru pe care l-a făcut după ce și-a adunat lucrurile din casă a fost să-și sune avocatul și să intenteze divorț.