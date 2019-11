LOTO. A aflat că s-a vindecat de cancer. Zece minunte mai târziu a mai primit o veste uluitoare: A câștigat o avere la loto!

LOTO. A aflat că s-a vindecat de cancer. Zece minunte mai târziu a mai primit o veste uluitoare: Câștigase o avere la loterie.

LOTO. Lynne Price, 55 de ani, din New Tredegar, Țara Galiilor, a aflat că are cancer de sân în 2015. A urmat tratament adecvat, iar recent a primit o scrisoare în care era anunțată că ultima scanare arăta că s-a vindecat de cancer.

LOTO. Câteva minute mai târziu, soțul său, David, venea într-o fugă de la muncă să o anunțe că au câștigat un milion de lire sterline.

LOTO. „Nu pot spune ce am spus, e nepoliticos, dar eram în șoc total. Tremuram și mi-am pierdut cuvintele, ceea ce nu se întâmplă niciodată. M-am dus să fac o baie și timp de două ore am stat acolo să procesez”, a povestit femeia, potrivit The Sun.