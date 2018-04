O bătrână a sunat la urgență și i-a spus operatoarei că are nevoie de cineva să-i ducă gunoiul. Femeia a crezut că e o glumă, dar a doua zi s-a dus la locul indicat. Când a intrat, a avut un șoc...

Foto: Pixabay.com

O bătrână a sunat la urgență și i-a spus operatoarei că are nevoie de cineva să-i ducă gunoiul. „Vă rog să mă ajutați, stă deja în casă de trei săptămâni. Eu am 86 de ani, nu am pe nimeni, nu îl pot duce“, i-a spus bătrâna. Femeia a crezut că e o glumă, dar a doua zi s-a dus la locul indicat. Nu i-a venit să creadă ce vede.

Dispecera a crezut că totul e o glumă de aceea a ignorat apelul, dar a doua zi a mers în locația respectivă fiindcă rămăsese cu dubii referitor la acest caz. Atunci când a ajuns la casa bătrânei a fost extrem de frapată de curățenia incredibilă în care trăia: totul era proaspăt șters de praf.

Câteva ore a petrecut operatoarea cu femeia, i-a și făcut mâncare, pentru ca apoi să meargă la ghenă pentru a arunca gunoiul.

Tânăra a fost foarte impresionată de vizită și a povestit totul pe contul ei de socializare: ,,Sunt lecții mici, dar așa înveți multe. Îmi pare foarte bine că nu am ignorat apelul, îmi pare bine că mi-am ascultat instinctul“, scrie all4romania.eu.