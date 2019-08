O tânără din Sibiu a intrat într-o zi pe Facebook și a văzut un mesaj ciudat. Când a accesat și celelalte rețele de socializare a avut aceeași surpriză neplăcută. „Dacă tot fugi de asta nu vei rezolva nimic!”

foto: Tribuna

O tânără din Sibiu a intrat într-o zi pe Facebook și a văzut un mesaj ciudat. Când a intrat și pe celelalte rețele de socializare a avut aceeași surpriză neplăcută.

Femeia a primit amenințări ciudate de la un bărbat din Cluj pe care l-a cunoscut.

„Mai întâi voiam să te întreb dacă deranjează pe cineva faptul că scriu, adică gen dacă ai vreo relație”, îi spune bărbatul. Acesta i-a transmis fetei că folosește contul altcuiva pentru a scrie și îi readuce aminte că este Radu F., cu care a făcut cunoștință în Piața Mare și căruia fata i-ar fi promis că vor vorbi pe Facebook, dar, ulterior, a blocat cererea de prietenie.

Tânara i-a răspuns tranșant: „Nu am blocat nicio cerere, doar nu am acceptat-o pentru că nu te cunosc. Cred că am libertatea să fac ce vreau cu Facebook-ul meu”, i-a transmis fata tânărului.

„Dacă tot fugi de asta nu vei rezolva nimic. Am să te caut până îmi vei spune crede-mă că nu ești prima persoană cu care fac asta. Sunt multe altele care nu au scăpat până nu au spus dar eu nu vreau să ajungem acolo”, a insistat bărbatul.

La un moment dat devine și mai insistent și chiar amenință: „Nu încerca să mă blochezi că Sibiul e un oraș mic și eu pot să găsesc pe cine vreau”.

Tânăra a postat toate amenințările pe Facebook și a fost sfătuită să depună plângere la Poliție, scrie tribuna.ro.