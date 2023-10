Pepene de 75,5 kg, cultivat în Spania: „I-am cerut o sămânță și așa am început”

Un fermier din Spania a reușit să cultive un pepene de 75,5 kilograme. Acum, plănuiește să bată recordul din Spania cu un pepene care depășește 100 de kilograme.

Salvador Mogas este fermierul din Spania care a reușit să cultive un pepene de 75,5 kilograme, cu care a participat la concursul organizat la Târgul de Dovleac Uriaș Sidamon (Lleida) și cu care a și câștigat competiția.

Pasiunea pentru mediul rural l-a determinat să-și schimbe viața în urmă cu 16 ani. De la a fi unul dintre pionierii deltaplanului până la a se dedica pe deplin produselor sale agricole mari.

O schimbare prin care și-a transferat provocările din aer pe uscat, lăsând în urmă lumea zborului și președinția Delta Club Barcelona și Parapent Club Barcelona din 1980.

"Pentru a crește dovleci petrec opt ore pe zi timp de patru luni în grădină. Cu pepenii verzi petrec patru ore. Este un timp mai scurt. Durează o lună ca tufa să crească mare și să rodească. Apoi am 15 zile să-l aleg pe cel care îmi place și am la dispoziție 60 de zile a să-l pregătesc.

Am făcut 30 de kilograme și nu au avut nicio boală. Am pregătit opt ​​plante și m-am gândit că poate merge bine. Am produs pepeni verzi de 64, 70, 74, 75 și 75,5 kilograme. Acesta a fost câștigătorul campionatului spaniol", a explicat Salvador.

Acum, următorul lor obiectiv este să atingă recordul istoric pentru cel mai mare pepene din Spania, care se află în Villanueva de la Serena (Badajoz), și cântărește 100 de kilograme, potrivit stiridiaspora.ro.