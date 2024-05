Misiune inedită pentru polițiștii clujeni. Familie de rațe, "mutată", pe jos, din centrul Clujului pe lac

???? FAMILIE DE RAȚE GHIDATĂ ȘI MUTATĂ DIN CENTRU SPRE IULIUS PARK, CU SPRIJINUL Politia Locala Cluj-Napoca ? ☎️ Miercuri dimineață am primit un apel din partea dispeceratului Poliției Locale Cluj-Napoca, care ne solicita sprijinul pentru rezolvarea unei situații cu 9 exemplare de rață mare, o femelă cu pui, “captivi” într-o curte a unei instituții bancare, cu acces din strada Traian Mosoiu. Mulți ar spune ca acest caz se rezolvă simplu, prin capturarea puilor și a părintelui, în orice ordine. Experiență și multe eșecuri ne-au arătat contrariul și din start am descurajat aceste idei. Femela va zbura și puii se vor împrăștia. Așadar, am început să “îi mânam” ca pe un cârd de gâște, cu sufletul la gură și cu mare grijă la orice poartă, mașina, trecător curios, canal. ?? Polițiștii au dirijat traficul și ne-au arătat atâta empatie și răbdare cum nu întâlnești la tot pasul. După mai bine de 2 km și două ore de plimbare, am ajuns la destinație, după cum se vede în clip. Mulțumim polițiștilor Secției 3 de poliție locală - Gheorgheni și cetățenilor cooperanți, foarte curioși să surprindă momentul. Nu uitați de pagina noastră, Transylvania Wildlife Rescue, dedicată acestor evenimente și situații cu animale sălbatice și nu uitați să ne susțineți activitatea, pentru a putea veni în ajutor animalelor și al naturii! De astă dată misiunea a fost un succes, cum nu de fiecare dată este dat în situații cu animale sălbatice. ? Donațiile se pot face: ??? in contul Organizației - (CUI 45573474): Cont RON ? RO73BTRLRONCRT0629229001 Cont EURO ?? RO96BTRL01304201U42470XX (EUR) ??? prin BT PAY, Revolut la: 0741028697 ? PAYpal https://www.paypal.me/OCLAUDIU ? Patreon: https://bit.ly/3wNKzQ3 #protectiaanimalelor #protectiamediului #transylvaniaWildlifeRescue #twr #wildlife #wild #faunasalbatica #animals #animalrescue #rescue #animalwelfare #savethedeer #savethedeerCluj #OPMCB #wildlifeconservation #wildlifeprotection #wildlifephotography #wildanimals #animalaccidentat #antibraconaj #animalpesosea #politialocala #politialocalacluj #politia #cluj #clujnapoca #rața #rata #bird #pasaregasita