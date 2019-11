Foto: Pixabay

Un bărbat trăiește tragedia vieții lui după ce și-a descoperit iubita moartă în casa lui, după o ceartă la telefon. Yaniv Turgerman locuia la Milano și avea o relație cu o britanică de 33 de ani care se mutase în Italia.

Într-o seară, după o ceartă la telefon, tânărul s-a întors acasă și credea că fata îl așteaptă pe întuneric în casă. În niciun caz nu se aștepta la ceea ce avea să afle.

„Am crezut că mă așteaptă pe întuneric. M-am gândit că e supărată. Zăcea pe jos inconștientă. Am avut un atac de panică. Îmi amintesc doar că încercam să-mi contactez un prieten și pe fostul meu șef. Am fugit din apartament țipând și strigând ajutor. Nu am locuit niciodată cu ea. Avea doar cheile de la apartamentul meu. Înainte să vin acasă, ne-am certat. Nu i-am acordat suficientă atenție, vorbeam cu prietenii mei și e posibil să se fi simțit ofensată. După, mi-a închis. Mi-a părut rău că i-am vorbit așa, dar mi-a zis că trece printr-o criză”, a povestit iubitul femeii, potrivit Mirror.