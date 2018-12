S-a dus în supermarket, când a văzut în fața ei un bărbat. I s-a părut ceva ciudat și s-a apropiat. A scos telefonul și a făcut o poză. Când a ajuns acasă a distribuit imaginea pe Twitter (FOTO)

Se afla în supermarket când a văzut în fața ei un bărbat cu un ghiozdan. I s-a părut ceva ciudat și s-a apropiat. Bărbatul avea pe ghiozdanul pe care îl purta un bilet.

Femeia a făcut o poză, iar când a ajuns acasă a postat imaginea pe Twitter, iar în scurt timp s-a viralizat.

Ce se întâmplase de fapt? Cea care a făcut poza era jurnalista CNN Lilit Marcus. Ea l-a întâlnit pe Raymond Thompson într-un supermarket din Brookyn, iar ceea ce i-a atras atenția a fost un mesaj pe care acesta și-l agățase pe ghiozdan.

„Am nevoie de un rinichi pentru soția mea”, a scris el pe foaia prinsă de ghiozdan, alături de numărul de telefon.

A ajuns acasă, a pus fotografia pe Twitter. „În câteva ore, fotografia făcută de mine a devenit virală. Celebrități precum Zach Braff, Martina Navratilova și Rachel Wood au distribuit fotografia. Actrița Sarah Hyland, care și ea a avut un transplant de rinichi, a distribuit imagine. O săptămână mai târziu, fusese redistribuită de 23.000 de persoane”, a povestit Lilit Marcus.

Ulteior, jurnalista a descoperit că Raymond Thompson locuiește în Brookyn cu soția sa Mylen și fetița lor de 4 ani, Rachel. Deși nu are un cont de Twitter, și-a dat seama că s-a întâmplat ceva când a început să primească apeluri de la numere necunoscute din întreaga lume – oameni care se ofereau să-i doneze lui Mylen un rinichi.

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy