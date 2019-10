Tiberiu se pregătea să facă un grătar și a început să taie câteva lemne. La un moment dat a simțit cum începe să-i tremure mâna. A lovit și atunci a văzut minunea: Este foarte clar! (FOTO)

Foto: Pixabay.com

Bărbatul se pregătea să facă un grătar, așa că a început să taie lemne. Doar că la un moment dat a simțit cum începe să îi tremure mâna.

Cu toate acestea, a lovit cu putere un butuc și atunci a văzut minunea. Era chiar acolo, extrem de bine conturat.

Mai precis, bărbatul din satul Livezi, comuna doljeană Podari, a văzut chipul unui bărbat.

„Tăiam mai mulţi butuci pentru a face un grătar în curte. La un moment dat, am tăiat unul şi, când am ridicat toporul, am simţit că îmi tremură mâinile. M-am uitat la butuc şi am observat un chip uman încrustat în lemn. Avea cap, gură, urechi, păr. Nu mi-a venit să cred. Noi suntem din Craiova, dar am venit aici la casa părintească. Am vorbit şi cu preotul din cartierul Valea Roşie. Voi vedea ce fac cu bucata aceasta de lemn. Deocamdată, o voi ţine în casă“, a declarat Tiberiu Eugen Pârvu, potrivit GDS.