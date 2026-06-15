Dosarul "10 august". Tribunalul Militar i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei, judecaţi după violențele de la protestele din 2018

2 minute de citit Publicat la 11:03 15 Iun 2026 Modificat la 11:10 15 Iun 2026

Imagine din timpul „Protestului Diasporei” din 10 august 2018. Foto: Hepta

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar Bucureşti a decis luni achitarea foştilor şefi ai Jandarmeriei implicaţi în reprimarea violentă a manifestanţilor la protestul din august 2018.

Este vorba de colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, şi colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, judecaţi pentru abuz în serviciu.



De asemenea, alţi ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei implicaţi în reprimarea protestatarilor au fost achitaţi sau au primit pedepse cu suspendare.



Decizia poate fi atacată cu apel.

În luna august 2023, foştii şefi ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părţi civile în proces.

Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofiţer în cadrul acestei structuri, şi colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, sunt acuzaţi de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată alţi 13 ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurenţiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. şef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. şef (r) Bardahan Pavel Custrin şi plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Aceştia sunt acuzaţi de purtare abuzivă sau complicitate la această infracţiune.

Conform anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, precum şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei - aproximativ 30.000 persoane -, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

Procurorii susţin că intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală şi nejustificată iar folosirea de către forţele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe - poate fi considerată drept un tratament "inuman" şi "degradant".