Fostul director al unei şcoli din Bihor, trimis în judecată pentru infracţiuni de agresiune sexuală asupra minorilor

Fostul director al școlii din Aușeu, trimis în judecată pentru 4 agresiuni sexuale săvârșite asupra elevilor. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, cadru didactic şi fost director al unei unităţi de învăţământ din Aușeu, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru patru infracţiuni de agresiune sexuală asupra minorilor, a informat luni, într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, conform Agerpres.

Potrivit sursei, faptele ar fi fost comise asupra a trei elevi cu vârste între 13 şi 14 ani, în perioada 2024 - 2026.

În rechizitoriul întocmit la 7 octombrie 2026 se arată că inculpatul, în vârstă de 61 de ani, ar fi comis, în patru împrejurări distincte, acte de natură sexuală asupra celor trei minori, în incinta unor unităţi de învăţământ, atât în timpul orelor de curs, cât şi în biroul directorului.

În două dintre situaţiile descrise de procurori, acesta i-ar fi chemat pe elevi în birou sub pretextul probării unor articole de îmbrăcăminte sportivă.

"Potrivit acuzațiilor formulate, faptele ar fi avut loc în incinta unităților de învățământ în care se desfășurau activitățile școlare, atât în timpul orelor de curs, cât și în biroul directorului. În două dintre situațiile descrise în rechizitoriu, inculpatul ar fi chemat elevii în birou sub pretextul probării unor articole de îmbrăcăminte sportivă", se arată într-un comunicat emis luni de Parchetul Bihor.

La stabilirea încadrării juridice a faptelor a fost avut în vedere şi raportul de autoritate dintre inculpat şi persoanele vătămate, determinat de funcţiile sale de cadru didactic şi director al unităţii de învăţământ, menţionează comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Judecătoriei Aleşd. Fostul director de şcoală se află după gratii din 28 mai, iar în cursul lunii trecute, Tribunalul Bihor a decis menținerea măsurii arestului preventiv, după ce Judecătoria Oradea o înlocuise cu controlul judiciar pentru 60 de zile, relatează publicaţia bihon.ro.

Codul Penal prevede pentru infracțiunile reținute în sarcina fostului director de școală o pedeapsă cuprinsă între 3 și 13 ani de închisoare.