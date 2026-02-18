În ziua ședinței CCR pe pensiile speciale, CSM atrage atenția că magistrații au de 4 ori mai multe cauze de judecat decât media UE

Instanțele din România se confruntă cu o situație fără precedent din cauza volumului uriaș de cauze, atrage atenția Consiliul Superior al Magistraturii. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Instanțele din România se confruntă cu o situație fără precedent din cauza volumului uriaș de cauze, atrage atenția Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) într-un comunicat de miercuri. Potrivit CSM, numărul dosarelor penale și civile nou-intrate în primă instanță e de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene.

În materia civilă și comercială, aproximativ 90% din cauzele aflate pe rolul instanțelor, România a raportat în 2024 un număr de 769.823 de dosare în curs de soluționare (pending) în primă instanță, față de 563.035 în 2023.

Media europeană a fost de 358.277 de dosare în 2024, comparativ cu 347.488 în 2023.

Raportat la populație, România a ajuns la 4 cauze în curs de soluționare la 100 de locuitori în 2024, peste dublul mediei europene (1,75). În 2023, coeficientul era de 2,95 la 100 de locuitori, la o medie europeană de 1,56.

Și numărul dosarelor nou-intrate în primă instanță rămâne semnificativ peste nivelul european. România a raportat în 2024 1.602.689 de dosare nou înregistrate în civil și comercial, în timp ce media europeană a fost de 418.544. Astfel, totalul dosarelor nou-intrate și aflate în curs de soluționare în 2024 a ajuns la 2.372.512, transmite CSM.

Potrivit CSM, România este în continuare țara cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanță raportat la 100 de locuitori: 8,42, față de media europeană de 2,20. Următoarele țări în clasament sunt Belgia (5,79), Spania (4,13) și Republica Cehă (3,18), în timp ce restul statelor respondente au raportat valori cuprinse între 0,70 și 2,79 dosare nou-intrate la 100 de locuitori.

Datele indică o creștere față de 2023, când România a raportat 1.495.992 cauze nou-intrate, la o medie europeană de 407.371, iar coeficientul era de 7,85, față de media europeană de 2,18.

În același timp, România se află pe primul loc între țările respondente și din perspectiva evoluției pe ultimul deceniu: de la 6,85 dosare la 100 de locuitori în 2014, la 8,42 în 2024. Cu toate acestea, potrivit datelor prezentate, sistemul judiciar a reușit să mențină în 2024 o rată de soluționare în primă instanță peste media europeană și în creștere față de 2023 (când era 86,2%). În 2024, rata de soluționare a fost de 99,2%, față de 97,8% la nivel european, adaugă Consiliul.

În plus, durata medie de soluționare în primă instanță (timpul mediu de la înregistrare până la pronunțarea hotărârii) a fost în România de 180 de zile, sub media europeană de 307 zile, arată datele citate.

CSM subliniază că acest volum, de patru ori mai mare decât media europeană, a fost absorbit "prin intensificarea efortului uman", nu prin creșterea duratei de soluționare sau prin scăderea ratei de soluționare, în condițiile unui deficit constant de judecători de până la 15%.