Amenajări ilegale pe plajă, la Năvodari, înainte de Paşte. Inspectorii de la Apele Române au dat o amendă de 20.000 de lei

Angajaţii de la două firme au "ocupat" plaja de la Năvodari fără acte. Sursa foto: Facebook/Apele Romane Dobrogea-Litoral

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) au intervenit în zona Năvodari pentru a opri o tentativă de amenajare ilegală a două sectoare de plajă, unde firme private aduseseră deja echipamente și mobilier, fără a avea contracte de închiriere valabile. Un reprezentant al uneia dintre societățile vizate de control a recunoscut bunurile și a fost amendat cu 20.000 de lei, iar pentru celălalt operator, care a refuzat cooperarea, au fost declanșate proceduri de identificare și sancționare. Potrivit celor de la ABADL, acțiunile de control vor continua pe tot litoralul românesc.

În urma controalelor desfășurate pe litoral, echipele de inspectori au descoperit pe plaja din Năvodari cantități importante de bunuri pregătite pentru exploatare comercială, transportate cu camioanele. La fața locului au fost găsite stive de șezlonguri din lemn, mese pliante, cadre metalice pentru umbrare, dar și echipamente grele, precum frigidere, alături de scaune și alte accesorii gata de montaj. Toate acestea fuseseră depozitate pe nisip, fără respectarea procedurilor legale și a normelor de mediu.

"Două societăți comerciale încercau să amenajeze sectoarele de plajă, fără a deține, conform legii, contract de închiriere valabile", au transmis reprezentanţii de la Apele Romane Dobrogea-Litoral într-o postare pe Facebook.

Unul dintre reprezentanții firmelor implicate a recunoscut că este proprietarul bunurilor și a fost sancționat cu o amendă de 20.000 de lei, în timp ce în cazul celui de-al doilea operator, care a refuzat cooperarea, au fost demarate procedurile de identificare și sancționare.

Inspectorii de la Apele Române au supravegheat intervenția până la eliberarea completă a terenului, iar sectorul de plajă a fost readus la starea inițială.

"Echipele noastre au monitorizate îndeaproape situația până la eliberarea completă a terenului. Așa cum se poate observa în ultima imagine, sectorul de plajă a fost adus la starea inițială, fiind eliminate toate depozitatele ilegale", au mai precizat cei de la Apele Romane Dobrogea-Litoral în mesajul de pe social media.

Reprezentanții ABADL atrag atenția că exploatarea plajelor este permisă exclusiv în baza unor contracte de închiriere obținute legal, în urma licitațiilor publice, și anunță că acțiunile de control vor continua pe întreg litoralul.