Bucureștenii primesc înapoi taxa de dezvoltare urbană, reduceri la STB și 600 de lei pentru carburanți, în Sectorul 4. Pașii necesari

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, 30 martie 2026. Sursa foto: Facebook/ Daniel Băluță

Bucureștenii din Sectorul 4 care dețin mașini vor primi înapoi banii plătiți pentru taxa de parcare, cunoscută ca „taxa de dezvoltare urbană”. Primarul Daniel Băluță a dat detalii luni despre eliminarea acesteia începând cu 1 aprilie și a explicat mecanismul de restituire. În plus, o parte dintre locuitori vor beneficia și de un ajutor de la primărie pentru carburanți, dar și de reduceri la transportul public.

Primarul Sectorului 4 a justificat măsurile prin contextul economic dificil, pe care îl consideră „extrem de delicat”. „România a ajuns într-un punct foarte periculos”, a spus Băluță.

Cum se restituie taxa de dezvoltare urbană și ce locuitori din Sectorul 4 primesc bani pentru carburanți

În acest context, administrația locală a decis anularea taxei de regenerare urbană de la 1 aprilie. Cei care au achitat deja taxa își vor primi banii înapoi pentru 9 luni, însă trebuie să își creeze cont în aplicația Primăriei Sectorului 4 pentru a putea primi sumele.

În schimb, locuitorii care nu au plătit până acum vor trebui să achite retroactiv contravaloarea pentru lunile ianuarie, februarie și martie – în total 148,25 lei.

Pe lângă restituirea taxei, primăria introduce și un sprijin pentru carburant: un ajutor de 200 de lei acordat de trei ori, pe parcursul a șase luni (o lună da, una nu). Beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 5.000 de lei pe persoană sau 10.000 de lei pe familie, să locuiască în Sectorul 4 și să aibă un loc de muncă. Înscrierea se face exclusiv prin aplicație, fără deplasare la primărie.

„Am pus la dispoziție și un tutorial.”, a precizat edilul.

Reduceri la Metrorex și STB

Daniel Băluță a mai anunțat luni că autoritățile locale vor acorda o reducere de 50% la abonamentele Metrorex și STB, pentru persoanele cu domiciliul în Sectorul 4 care îndeplinesc aceleași criterii de venit și au contract de muncă de cel puțin trei luni.

Decizia urmează să fie adoptată în ședința Consiliului Local convocată de urgență și ar urma să intre în vigoare tot de la 1 aprilie.

„Este o ședință de îndată, pe care am luat-o la solicitarea oamenilor, care ne-au solicitat un echilibru. Decizia se va lua astăzi. Hotărârea va fi adoptată azi și va intra în vigoare începând cu 1 aprilie.”, a spus edilul.

„Vrem să compensăm cât mai mult lovitura pe care România a primit-o”, a mai declarat Băluță, susținând că măsurile nu sunt populiste, ci necesare în actualul context economic.