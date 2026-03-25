Ajutorul de 600 lei pentru carburanți va fi dat în Sectorul 4 în trei tranșe, începând cu 1 aprilie. Taxa de dezvoltare urbană, anulată

Consiliul Local al Sectorului 4 a decis miercuri, în cadrul unei ședințe extraordinare, revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană, introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu. Totodată, a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a acorda populației un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni din următoarele 6 luni de zile, potrivit unui comunicat de presă.

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.

Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.

Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Amintim că primarul Daniel Băluță a anunțat luni că locuitorii Sectorului 4 vor primi un ajutor pentru carburant, având în vedere că prețurile la pompă au explodat.